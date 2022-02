Uso dispar de las barras en la comarca mariñana tras la reapertura

El uso de las barras es dispar tras la reapertura hace unos días de este elemento clásico de bares y cafeterías. En algunos establecimientos ya están prácticamente al 100%, mientras que en otros se resienten y la clientela se habituó a utilizar las mesas. Además, para otros locales no son sustanciales, debido a su amplitud e incluso hay alguno que opta por no emplearlas.

El gerente del Temple Bar de Cantarrana (Viveiro), Domingo González, indica que su uso se recupera paulatinamente, aunque reconoce que "se ha generado un hábito de utilización de las mesas y la gente ya va directamente a la mesa". Los clientes tienen dudas y son muchos los que preguntan si se puede estar en la barra.

El responsable de este local vivariense asegura que "se ha demostrado por activa y por pasiva que el problema de los contagios no está en los bares, ya hay una distancia de seguridad por el ancho de la barra que limita el contacto con el cliente, muchos están de espaldas o de lado". González cree importante "seguir con la ventilación, nosotros revisamos cada poco los medidores de CO2 y si es necesario abrimos ventanas o ponemos en marcha la extracción forzada de aire del local para mantener un nivel de calidad óptimo".

Temple Bar: "Se ha generado un mayor hábito de utilización de las mesas"

RECUPERACIÓN LENTA. El hostelero indica que el nivel de afluencia anterior a la pandemia no se recuperó, "estamos al 40%", ocupación que atribuye a que el número de contagios en Viveiro todavía es elevado aunque la tendencia es a la baja, por lo que hay gente confinada y haciendo cuarentena por ser contacto de positivos. Añade que algunas personas "tienen miedo y optan por quedarse en casa".

Domingo González se aventura a situar en la Semana Santa la recuperación de la normalidad. Considera sustancial que les permitan recuperar los horarios. "Se ha abierto mucho la mano con el ocio nocturno a costa de seguir condenando a bares y restaurantes, es una contradicción". González defiende que "no es justo que la hostelería siga con limitaciones cuando todos los sectores están al 100%" y apunta que en otras comunidades recuperaron horarios.

"Vista Alegre: "Usámola moito porque vén moita xente de paso e é cómodo para traballar"

El gerente de la cafetería Vista Alegre (Burela), Miguel López, asegura que el uso de la barra está al 100%. "Usámola moito, porque vén moita xente de paso e é cómoda para traballar para nós. Estase recuperando a normalidade, só temos que pedir o certificado covid e respetar a capacidade de ocupación por mesa dentro e na terraza. Hai xente á que lle gusta estar na barra e outros prefiren usar as mesas", comenta. El hostelero piensa que "aínda falta un pouco para recuperar a normalidade porque hai casos en activo que baixan lentamente, pero a medida que a xente colle confianza anímase. Supoño que cando quiten a máscara nos exteriores para a semana que vén iso tamén dará vida".

El responsable de la cafetería Agarimo (Foz), Adrián Berdeal, indica que en su caso no le influye mucho la reapertura de la barra, porque es pequeña. "La cafetería es más bien para estar sentados. Desde que abrí en agosto de 2020 estoy contento, aunque tengo ganas de que acaben esto y se restablezca la situación sin restricciones. Aún hay gente que tiene un poco de miedo, pero siguen viniendo, no me puedo quejar".

Bar Marinero: "Seguimos sen usala por prevención, para que os empregados estén máis seguros"

El Bar Marinero (Ribadeo), que regenta Roberto Rivas, tampoco depende de la barra. "Seguimos sen usala por prevención, para que os empregados estén máis seguros. Temos bastantes mesas e con separación porque o local é amplio, por iso podemos facelo e mentras poidamos evitalo non se usará. Podemos permitírnolo pero esperemos que mellore isto".

MÁS ESCOLLOS. El sector hizo un esfuerzo adicional en los últimos meses, debido a la "brutal" subida de precios, primero de la luz y después el resto de productos, a la que siguieron las cuotas de autónomos o del salario mínimo de los trabajadores. "Aguantar esto con una bajada de ingresos, que en algunos casos fue importante, es insostenible", afirma González.

Cafetería Agarimo: "El local es más bien para estar sentados, la barra es pequeña"

A ello se suma la situación de la comarca. "No hay grandes alegrías, esto no ayuda a generar confianza. Hay locales que cierran, otros prescindieron de personal y el futuro que se augura no es bueno".