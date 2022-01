La urbanización de Costa do Castro en Foz empezará antes de la primavera

Las obras de urbanización de la calle Costa do Castro de Foz, que mejorará la conexión del barrio de Marzán con Álvaro Cunqueiro y sentará las bases del tercer acceso al casco urbano, empezarán antes de la primavera. Así lo confirmó este martes el alcalde, Fran Cajoto, que indicó que la empresa adjudicataria de las obras fue Construcciones Isidro Otero con una oferta de 500.721 euros. El plazo de ejecución es de ocho meses. Los trabajos consisten en la urbanización completa de la calle desde Álvaro Cunqueiro al cementerio con aceras de más de dos metros de anchura, nuevo alumbrado público y la mejora de servicios, así como la sustitución de la red de abastecimiento y la disposición de una red separativa con un nuevo colector de pluviales. "Con esta obra estamos transformando un camiño urbano nunha rúa ben definida", dijo el regidor.

La oferta que resultó adjudicataria de la obra incluye las mejoras planteadas por el gobierno. Así, se aglomerarán la calle Fiallega y Rúa do Cemiterio, "co cal quedará renovado no seu conxunto o viario entre o centro da vila e a estrada ao Bispo Santo", explicó el alcalde. También se llevará a cabo una reorganización del tráfico en estas dos calles y se delimitará una senda peatonal específica en la Rúa do Cemiterio, "de xeito que unha persoa poida camiñar con seguridade entre a residencia, o centro de día e a Rúa Álvaro Cunqueiro". Esta senda llevará separadores de carril tipo gota para delimitar el paso peatonal del tráfico rodado, "e xunto a unha mellora da iluminación do vial, permitirá un acceso peonil seguro entre o barrio de Marzán e o centro de Foz, cun percorrido moito máis curto que pola Avenida de Viveiro".

Estas mejoras, según destacó Cajoto, "complementan dunha forma moi importante a obra principal, dándolle sentido de conxunto e garantindo a conexión de vehículos e peóns co barrio de Marzán".

Durante la ejecución de la actuación, Cajoto ya avanzó que se harán desvíos del tráfico en función de los trabajos, así como cortes parciales, "procurando que o vial estea pechado o menor tempo posible e garantindo o acceso das veciñas e dos veciños ás súas vivendas".