Unións Agrarias recoge firmas para paliar los daños causados por jabalíes

Los concellos mariñanos se han sumado a la recogida de firmas promovida por el sindicato Unións Agrarias para presentar una proposición no de ley en el Parlamento gallego, con el fin de modificar la Lei de Caza en el aspecto referido a los daños causados por los jabalíes, tanto en lo que se refiere a accidentes en carreteras como a daños en cosechas y en el campo en general.

La campaña de recogida de firmas, que se extiende a toda Galicia, viene dada, según el sindicato, "porque a día de hoxe a Xunta de Galicia se desliga dos problemas dos accidentes provocados por estes animais e os tecores de caza están nunha situación complicada, posto que non poden facer batidas se non as autoriza o Goberno galego, pero tampouco atopan aseguradoras que se queran facer cargo do seguro porque estamos a falar de moitos cartos", cuenta Hilario Moliner, uno de los responsables mariñanos de la formación sindical Unións Agrarias.

APOYO. La sede del sindicato en Viveiro fue la sede el pasado jueves de una reunión con representantes de los ayuntamientos de la comarca, a quienes se explicó la medida, para la que se necesitan un mínimo de 2.500 firmas, pero se confía puedan pasar de las 10.000. "Estiveron representantes de moitos concellos aínda que outros se disculparon por vacacións e outras cousas, pero no fondo creo que están todos dacordo porque o xabarín non entende de cores políticas e no caso da Mariña están todos afectados", asevera el responsable sindical.

El coordinador en la comarca de Unións Agrarias recuerda que el próximo miércoles, también en la sede del sindicato en la ciudad del Landro, se convocará otra reunión para dar a conocer a la ciudadanía la propuesta, ya que se quiere presentar en el Parlamento durante la segunda quincena de septiembre.

Unións Agrarias reclama la colaboración de los concellos mariñanos

En principio, existen recogidas de firmas en los consistorios mariñanos y no se descarta que se pueden también recoger las mismas en algunas actividades a desarrollar en la comarca, con el fin de ser accesibles para el público en general.

LOBOS. Hilario Moliner entiende priorirario solventar el problema actual con los jabalíes, "no que están afectados os dezaséis concellos da comarca", pero tampoco olvida los problemas que algunos de ellos están sufriendo con los ataques de los lobos y confirma que están recibiendo muchas quejas de ganaderos en este sentido. "Xa hai case tres anos que apenas nacen potros nos montes e os cabalos máis maiores van morrendo, polo que terminaremos tendo un monte a toxo o que vai provocar máis problemas de lumes, porque estes animais fan un labor fundamental de limpeza dos montes", se lamenta el sindicalista.

Los ganadores deben presentar denuncia para poder acceder a las ayudas por la pérdida de reses como consecuencia de los lobos.