Unións Agrarias pide a la Xunta que analice el riesgo de una manada "agresiva" de lobos en O Vicedo

Representantes de Unións Agrarias (UU.AA.) se reunieron este miércoles en Lugo con el director territorial de Medio Ambiente, Jesús Montouto, para demandar un estudio que determine si es necesaria la puesta en marcha de medidas sobre la manada de lobos que actúa en O Vicedo, que consideran "agresiva", indicó el responsable de Desenvolvemento Rural del sindicato, Xacobo Feijoo.

UU.AA. expuso el problema de las explotaciones vicedenses que sufren ese comportamiento peligroso de los depredadores, que "están matando moitos mastíns, como mínimo tres en dous meses, e outros cans de manexo do gando e de compañía no último ano".

"Ataca sistematicamente aos cans e devoraos. Son incidentes que normalmente non se denuncian porque non entran nas indemnizacións e ademais deixan indefensas as explotacións, porque tardas máis dun ano en repoñelos e adestralos para que garden o gando. Matáronos ao lado da casa, á vista das persoas, que lles berran, pero eles nin se alonxan. Parécenos que isto pode escalar e poñer en risco ás persoas", añade.

Los responsables autonómicos les indicaron que desde octubre de 2023 hasta la actualidad recibieron 1.070 avisos por ataques de lobo en la provincia de Lugo. Los concellos de Ourol (100) y Muras (93) son los que concentraron el mayor número. "O Vicedo non é o que máis ten, pero o risco pode escalar polo seu comportamento".

El sindicato solicitó que se haga un dictamen técnico para que la Administración analice si es conveniente tomar alguna medida concreta, como desplazar la manada. Montouto les dijo que tramiten la solicitud por escrito ante la Dirección Xeral de Patrimonio Natural para que se haga un diagnóstico, pero les advirtió que tomar medidas podía ser complicado por la protección que tiene la especie.

Unións Agrarias desconoce si serán técnicos de la Administración quienes hagan el estudio o se contratará a una empresa externa, pero cree que el estudio debería estar listo a finales de este año. El sindicato solicita este estudio a raíz de la demanda de sus asociados en el concello vicedense, pues esos ganaderos les pidieron que hiciesen esa gestión y que le pusieran voz "a este problema para axudarlles a ver se era posible buscar unha solución á situación actual que están vivindo", señala Feijoo.

Ven positivo que la UE rebaje su protección

El sindicato considera "positivo" el resultado de la votación registrada este miércoles en la Unión Europea (UE), donde los estados miembros han apoyado la propuesta de la Comisión Europea para relajar las normas de gestión de la especie en base el Convenio de Berna. UU.AA. afirma que la realidad del depredador difiere entre países, comunidades e incluso dentro de Galicia, porque "A Mariña ten unha das densidades máis altas do mundo".

"Necesitamos un marco legal flexible con ferramentas para actuar ante situacións de risco. Ninguén está en contra do lobo, nin pedimos o exterminio, pero si xestión para actuar con eficacia, para harmonizar a presenza coa conservación e a vida da gandería e os cans de garda do gando", subraya Xacobo Feijoo.