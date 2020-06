El gobierno de Viveiro aprueba los presupuestos sin votos en contra 

No es frecuente que los presupuestos de Viveiro salgan adelante sin ningún voto en contra pero la situación actual y la necesidad de hacer llegar las ayudas del plan municipal de reactivación económica a los más afectados por la crisis llevó a Son Viveiro a sumar uno positivo a los ya seguros de PSOE y Por Viveiro, que habían pactado las cuentas de 14,19 millones, mientras PP y BNG optaron por la abstención. El gobierno, eso sí, tuvo que escuchar críticas sobre la tardanza, la disminución de muchas partidas o la no implicación de todos los partidos en su confección.

El edil de hacienda, Jesús Fernández, explicó en detalle las cuentas -que este diario ya avanzó en su edición del martes- y recordó que fue necesario reajustar fondos para destinar medio millón al plan de reactivación, sin que eso afectara al funcionamiento de los servicios municipales o a la atención social.

El portavoz del PP, Óscar Rodríguez, manifestó que el presupuesto "chega moi tarde, é pobre, escaso, moi carente de imaxinación, inadecuado para os tempos que estamos a vivir e sen ningún proxecto novidoso", al tiempo que criticó disminuciones de partidas como 172.000 euros en fiestas. Lamentó que el gobierno no se abriese a negociar su batería de propuestas, pero para favorecer que los autónomos y pequeños empresarios puedan recibir la ayuda municipal avanzó que su voto no sería en contra. "É unha abstención como protesta polas formas adoptadas polo equipo de goberno e secundadas por Por Viveiro", dijo.

"Nunha situación de emerxencia hai que actuar de emerxencia", defendió el portavoz de Por Viveiro, Bernardo Fraga, quien matizó que aunque no está de acuerdo con algunos aspectos del presupuesto como el "excesivo gasto en persoal", que asciende a 6,1 millones, ve que el Concello se esfuerza en mejorar la economía del municipio. Añade que si con la ayuda de 850 euros que recibirán los autónomos consiguen que algún negocio no eche el cierre, ya "será un éxito".

El plan de reactivación ayudará a cerca de 500 negocios "e só por iso o voto debería ser favorable", dijo al resto de partidos.

La concejala del BNG Miriam Bermúdez criticó que los presupuestos llegan "fóra de tempo e sen vontade de consenso" y considera que faltan partidas para una reactivación real de la economía, además de criticar la insuficiencia de otras como la de "promoción do emprego, con 100 euros". Recordó que su partido sí elaboró «un plan transversal» con iniciativas que el gobierno local no tuvo en cuenta pero manifestó que se abstendría y que no presentaría alegaciones para favorecer que los presupuestos entren en vigor cuanto antes y no se dilaten las ayudas. Además demandó al gobierno que se ponga ya con los de 2021 y que deje participar a todos los grupos.

El edil de Son Viveiro Luis Manuel García Otero denunció que "o rural está abandonado" con estas cuentas e insistió en el agujero que supone la gestión del conservatorio, con un gasto de 1.073.279 euros. Anunció que harán un "seguemento exhaustivo" de cada euro del plan de reactivación pero que su voto sería positivo como gesto de "apoiar á cidadanía nestes momentos de dificultade".

Se contempla la indemnización por O Celeiriño

En los ingresos figuran los 429.000 euros con los que el Concello es indemnizado por la sentencia de O Celeiriño por los realojos que pagó y a su vez incorpora en los gastos los 284.000 euros que debe abonar al Instituto Galego de Vivenda e Solo (Igvs) por la compra de viviendas. El Concello también presupuesta 50.000 euros por "posible responsabilidade patrimonial no derribo parcial do edificio de Nicolás Cora", 123.000 euros para el último pago de otra sentencia y un fondo de contingencia de 406.000 euros para hacer frente a imprevistos.

Deuda de 9,6 millones

La previsión de deuda viva a 31 de diciembre de este año baja y se sitúa en 9.681,061,35 euros.

Aparcamientos A Mariña

La empresa municipal tiene un presupuesto de 230.000 euros y perdió 21.320,40 al cerrar del 13 de marzo al 31 de mayo.