La Unión Federal de Policía denuncia la escasez de personal en Viveiro

La Unión Federal de Policía (UFP) en Galicia asegura que Viveiro se queda "prácticamente sin Policía Nacional" este verano al no contar con agentes de prácticas que refuercen la plantilla de la comisaría. El secretario regional, Miguel González, asegura que "es muy posible que muchos días haya dificultades para poder poner en la calle un coche radio patrulla para seguridad ciudadana".

Desde la UFP indican que la comisaría "ya estaba mal" de efectivos y esperaban "la tabla de salvación de los alumnos en prácticas para al menos mantener los servicios, ya en mínimos", pero no será así a pesar de las "continuas reuniones y contactos" que reseña con la Jefatura Superior de Policía y la subdelegada del Gobierno. González explica que Viveiro no recibe agentes en prácticas en las últimas campañas: "El año pasado vinieron a todas las comisarías menos a las locales y la indignación es porque este año vienen a todas, tanto locales como no locales, con la excepción de Monforte y Viveiro, lo que es un desprecio hacia los ciudadanos", señala.

El responsable regional de la UFP detalla que la plantilla de Viveiro tiene "una escasez importante" y que "cinco o seis" agentes en prácticas "hacen un gran avío, con eso puedes sacar coches a la calle", dice, para recordar que este municipio "triplica la población" en verano. "El daño que puede generar la falta de policías para el pujante turismo de Viveiro puede ser muy grande", apunta.

Sobre la celebración del Resurrection Fest Miguel González recuerda que están pedidos refuerzos pero su presencia dependerá de que no surja ninguna otra situación que los requiera. Comenta que el año pasado no pudo ir la Unidad de Intervención de A Coruña y que fue la Unidad de Prevención y Reacción "con siete u ocho funcionarios y no todos los días". "Esto no pasaría si Viveiro tuviese el catálogo completo", concluye.

Vacantes. Faltan 12 plazas por cubrir para un total de 58