La unidad de Hado del hospital atendió a más de 900 pacientes desde su creación

La Unidad de Hospitalización a Domicilio, Hado, del Hospital Público da Mariña lleva atendidos a más de 900 pacientes desde su puesta en marcha a finales de 2013. "Empezou sendo un proxecto piloto cun único equipo de traballo integrado por un médico e dúas enfermeiras e co paso do tempo e vendo a satisfacción dos pacientes e tamén dos profesionais púxose en marcha outra unidade a finais de 2015", explica el médico coordinador del servicio, José Luis Fernández, que recuerda también la fusión de esta unidad con el equipo de cuidados paliativos en 2016.

Ahora mismo estos servicios están atendidos por doce profesionales: cinco enfermeras y tres médicos, además de un coordinador, un supervisor y un administrativo que son compartidos con otros servicios y un psicólogo clínico que colabora en los casos más complejos.

La unidad funciona todos los días del año y cubre toda el área de influencia del hospital. "Nunca houbo unha exclusión motivada pola distancia ao hospital, como pode acontecer noutras unidades que teñen un radio de acción determinado", recalca Fernández, "aquí dende o principio atendemos a todos os pacientes que nos foron derivados sempre e cando tiveramos capacidade, porque hai que ter en conta que a dispersión xeográfica é un factor determinante e temos un cupo que non podemos rebasar para poder cumprir coa atención que precisan os pacientes".

En horario de mañana los médicos y las enfermeras atienden los casos de ocho de la mañana a tres de la tarde y por las tardes, hasta las ocho, hay una enfermera de guardia para atender los procedimientos pendientes. "Todos os días se fan reportes dos pacientes ingresados e tamén se mandan ao 061, que ademais ten capacidade para acceder ás historias clínicas é ocúpase de atender as incidencias que poidan xurdir con estes pacientes fóra do noso horario", añade el médico.

DESTINATARIOS DEL SERVICIO. Los enfermos que son usuarios de esta unidad son derivados desde distintas áreas clínicas, desde Atención Primaria hasta los distintos departamentos del hospital o centros sociosanitarios. "O máis habitual é contar con pacientes agudos, que poden ser infecciosos, oncolóxicos ou pacientes con cirurxías complexas, e tamén crónicos que sufren descompensacións na patoloxía que sofren e que adoitan ser persoas maiores", asegura Fernández.

No todos los pacientes son candidatos a ser atendidos en sus domicilios. Primero, es importante que el paciente así lo quiera "porque pode preferir ser atendido no hospital e iso é o que manda por encima de todo"; tiene que tener un diagnóstico establecido y una estabilidad clínica y existir la posibilidad de hacer un tratamiento a domicilio, además de que exista la figura del cuidador principal que es la persona responsable de la atención al paciente en su casa y el primer interlocutor del equipo.

"Os pacientes de Hado contan coa garantía de que os coidados que van ter no domicilio son os mesmos que no hospital en intensidade e complexidade, pero no mellor lugar terapeútico que é o seu domicilio", subraya el responsable de la unidad y añade que una de las características de esta atención es "ser unha medicina máis personalizada", en la que también existen menos complicaciones, y eso repercute positivamente en su curación.