Unicef premia al colegio Sagrado Corazón de Ribadeo por su apoyo a la infancia

El colegio ribadense Sagrado Corazón de Jesús acaba de ser reconocido como Centro Referente en Derechos de la Infancia y de la Ciudadanía Global por Unicef, lo que implica un vínculo mediante el cual el centro educativo, junto con el programa de Educación en Derechos de Unicef, promueve la educación en derechos de infancia "como eje vertebrador de una educación transformadora capaz de dar respuesta a las necesidades y compromisos que requiere el ejercicio de la ciudadanía global en la sociedad actual".

Alumnado representante de cada una de las clases del colegio Sagrado Corazón. EP

El objetivo fundamental del programa es situar a cada infancia y a sus derechos en un lugar destacado de la vida escolar y para ello en el centro se guían por "los principios de inclusión, equidad, solidaridad y calidad". Añaden que, del mismo modo, "el enfoque de la educación en derechos busca contribuir a dotar a la enseñanza de las dimensiones de globalidad e interdependencia, características del mundo actual e imprescindibles en la formación de las niñas, niños y adolescentes como ciudadanas y ciudadanos globales", según explica la jefa de estudios del Sagrado Corazón, la ribadense Begoña Sanjurjo.

La docente reseña que solo hay nueve colegios en toda Galicia con este reconocimiento "e nós estamos no nivel 1 agora mesmo. Así estaremos durante dous cursos e despois poderemos optar a subir ao nivel 2 e ao nivel 3". Indica que se trata de un reconocimiento que se basa en su compromiso con la participación del alumnado en la vida escolar. "Guiámolos na toma de decisións a través de principios de inclusión, de equidade, de solidariedade, de sustentabilidade do planeta e de calidade", explica.

Una auditoría muy completa para lograr el objetivo

Begoña Sanjurjo añade que para conseguir este reconocimiento tuvieron que pasar una especie de auditoría en cuatro ámbitos, "que eran os coñecementos dos dereitos da infancia polo noso alumnado e pola nosa comunidade educativa, a participación infantil e adolescente, o entorno protector que se ten no centro e o clima escolar. Dentro destes ámbitos tivemos que explicar como funcionamos e a partir de aí Unicef emitíu un informe e deunos o recoñecemento nivel 1 polo que estamos encantados porque nos parece que é algo que fai que os nenos vexan que co seu traballo eles poden cambiar o mundo, que son importantes para a toma de decisións e que necesitan saber como deben tomalas, tendo en conta todas as cousas que os rodean, o que coñecen e como vai ser o futuro".

La reacción general en el centro de enseñanza ribadense es de "satisfacción" pero anticipan que no se quieren quedar ahí y que van a seguir trabajando para intentar conseguir el nivel 2 dentro de dos años "aínda que é difícil".

Este reconocimiento afecta a todo el alumnado del colegio Sagrado Corazón de Jesús, formado por casi 500 estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria.