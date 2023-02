Adrián Ben: "A única táctica que teño é a de saír a ganar"

Los 800 metros lisos serán, una vez más, una de las pruebas estelares del campeonato de España de pista cubierta que arranca este viernes en Gallur y que concluirá el domingo en el recinto madrileño. En ella estará el atleta mariñano Adrián Ben, que competirá con otros 16 deportistas por las medallas y por el acceso directo al campeonato de Europa de Estambul, la gran cita del calendario invernal.

Ben está completando una temporada de pista cubierta más que satisfactoria, aunque llega a la cita del fin de semana “un pouco acatarrado”, algo que confía en que no va a mermar su potencial competitivo en una prueba de tanta calidad y competencia como es la de 800 metros lisos. "Pinta a que vai ser tan nivelada como nestes últimos tempos, con bastantes atletas que están por debaixo de 1.50. Vai estar moi caro incluso meterse na final", asegura el vivariense, consciente de la importancia de correr rápido debido a que solo se clasifica un atleta por puestos en cada semifinal y el resto lo hará por tiempos.



Pese a que Adrián Ben figura en la lista de favoritos, tanto por su marca, (1.46.90), solo superada este año por dos atletas, como por su capacidad para rendir bien en las citas importantes, el gran candidato al oro es Mariano García y así lo reconoce el deportista lucense. "Mariano é, sen dúbida, o atleta a batir, e non so porque agora menos está correndo case 2 segundos por enriba do resto, senón porque ven de ser campión do mundo e de Europa, títulos que non se regalan e que custa moito acadar", aseguró respecto a su compañero de selección.

Adrián Ben siempre es un corredor ambicioso y una vez más parte con un único objetivo en Madrid, sin pensar en otra cosa que no sea la medalla de oro. "Eu sempre corro para ganar, a táctica é ganar, non hai outra. Despois conseguilo ou non xa depende de moitos factores, pero o obxectivo inicial sempre ten que ser o título", aseguró el corredor de Viveiro, que cree que llega bien preparado a este campeonato de España, aunque no se mete ningún tipo de presión respecto a su clasificación para el Europeo de Estambul.

"Hai xente que prepara a pista cuberta de xeito casi exclusivo ou que lle da unha relevancia máxima, como é o caso por exemplo de Husillos, e outros que pensamos máis na tempada ao aire libre. Iso non quere dicir que non busquemos un pico de forma para poder competir a bo nivel neste campionato ou en Estambul, se chegamos alí, pero tampouco nos metemos presión se non cumprimos con estas expectativas porque queda moito e bo por recorrer nesta tempada", señaló.

Además del mencionado Mariano García, Adrián Ben se verá las caras con otros viejos conocidos como Saúl Ordóñez, que parte con la segunda mejor marca del año, (1.46.04) o Pablo Sánchez-Valladares, con el que libró grandes batallas en algunos campeonatos de España. Tampoco hay que olvidar a outsiders como Javier Mirón o la revelación de esta temporada, Elvin Canales, ambos por debajo de los 1.48.

Las semifinales se disputarán el sábado, a partir de las 19.28 horas y la final está programada para las 14.25 horas del domingo. Ambas jornadas serán retransmitidas por Teledeporte.