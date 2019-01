Unha fin de semana de conto

Mondoñedo acolle esta fin de semana o Encontro de Narración Oral Galega, no que preto dunha trintena de narradores de toda a comunidade se xuntarán para falar do sector. "Somos todos narradores orais que traballamos sobre o escenario transmitindo o que é o relato oral, o conto, e que nos xuntaremos a tarde do sábado na casa da Penela de Mondoñedo", explica Felipe Díaz, 'Caxoto', un dos promotores desta iniciativa, que se podería dicir que é pioneira en Galicia. "Houbo algunha tentativa de facer algo similar, pero esta será a primeira vez que se faga con este formato", asegura Caxoto, que non esconde a súa satisfacción por ter conseguido xuntar este número de persoas: "Fixemos sobre 40 chamadas a persoas que sabemos que se dedican á tradición oral e reunirémonos unha trintena, tendo en conta que é fin de semana que é cando hai traballo, así que estamos contentos".

A xuntanza comezará "como deben comezar todas as xuntanzas", cunha comida que servirá tamén como primeira toma de contacto dos participantes, xa que haberá quen non se coñeza. Despois, sobre as catro da tarde, dará comezo a xuntanza propiamente dita onde os narradores intercambiarán impresións durante unhas tres horas. E a última hora da tarde empezará o acto aberto ao público, Noite de Contos. Será ás oito, no auditorio da cidade. "É unha noite de contos na que intentaremos actuar unha boa representación dos narradores que participamos na xornada", afirma Caxoto, que espera "que o auditorio se encha, porque iso quererá dicir que se poderán facer máis cousas deste estilo". Para finalizar o día haberá unha festa con pinchos na Bodeguiña.

Xa o domingo, os narradores participarán nunha visita guiada pola cidade de Mondoñedo da man do cronista oficial, Antonio Reigosa, "que nos contará as historias e anécdotas que esconden as rúas mindonienses". Para este encontro, Caxoto quixo destacar a colaboración do Concello de Mondoñedo, "que colaborou con nós e conseguiunos o aloxamento no seminario".

A idea de facer este encontro xurdiu de varios narradores e a idea de facelo en Mondoñedo veu dada principalmente "porque as persoas das que partiu a primeira idea somos da zona da Mariña", indicou Caxoto. "Pensamos en facelo na comarca e dentro dela nun sitio que fora o máis céntrico posible e decantámonos por Mondoñedo, tamén porque é un sitio cun encanto especial para poder levar a cabo un acto deste tipo", dixo. A organización espera que esta xuntanza non se quede só niso e poida ir a máis. "A idea agora mesmo é xuntarnos e ver que podemos seguir facendo", recoñece Caxoto, que non dubida en subliñar que o seu desexo é que "este acto sexa o primeiro doutros moitos que se poidan facer arredor da tradición oral". "Sería importante que este encontro nos servira para unirnos entre todos e traballar na mesma dirección", di este narrador mariñán que recoñece que na comarca "houbo unha canteira importante de narradores que emigramos porque non atopamos na zona terra fértil para o noso oficio, pero que sempre estamos desexando volver á casa".