Una isla para redimirse

El Pescados Rubén FS viaja hoy a las islas Canarias para medirse mañana (19.00, hora peninsular) al Dimurol Tenerife, colista de la Segunda División. Los naranjas viajan con la intención de restañar la herida abierta por la primera derrota del curso, que conllevó además la pérdida del liderato, aunque con igualdad de puntos respecto al Betis, que ahora es primero, por golaverage.

Porto entra en la convocatoria y se cae Hélder, por decisión técnica. Tampoco estará Pitero, que sigue recuperándose de sus problemas de pubis y que fue protagonista esta semana por su renovación. «É un exemplo de que a oportunidade está aí. Se un xogador traballa, se identifica co club recibe a recompensa. Están Iago Míguez, Helder, Renato e agora Pitero, pero detrás veñen outros como Nito, Adilson ou Aarón que tamén poden chegar».

El que repetirá en la convocatoria es Joselito, que dejó detalles ante el Bisontes, pero todavía está en fase de adaptación, según explica Juanma. «É un xogador que pode axudar en moitas fases do xogo, ten bo trato de balón e sabe moverse con intelixencia entre liñas, pero temos que esperar aínda para ver a súa mellor versión».

Tanto Juanma como los jugadores analizaron lo sucedido el sábado ante el Bisontes bajo un prisma de tranquilidad, pero también de autocrítica. «Loxicamente, miramos as causas da derrota e sobre todo o que fixéramos antes que nos levara a non perder. Tampouco hai que darlle moitas voltas e pensar que perder un encontro forma parte da lóxica do Deporte e axuda tamén a ver todo o bo que fixemos antes», dijo el técnico, que está deseando ya que llegue el partido de mañana. «Sempre que un equipo perde está desexando saír á pista para poder cambiar as sensacións, ese tamén é o noso caso», afirmó.

Lo que también tiene claro Juanma es que el Tenerife no será la perita en dulce que mucha gente piensa y espera un buen Burela FS. «Non podemos analizar a este rival so polos resultados, xa que competiu moi dignamente durante moitos minutos contra rivais fortes», explica el preparador naranja, que da algunas claves para sacar adelante el partido. «Debemos ter paciencia e, por enriba de todo, xogar ao que adestramos, algo no que sempre insisto».