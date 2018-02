'La Pantoja de Vilaronte', de Protección Civil de Foz a 'Bamboleo'

Bárbara Ramos es un torbellino de actividad y ahora también sabemos que es un torrente de voz, como demostró el pasado sábado esta focense en su actuación en el programa Bamboleo de la TVG. Una experiencia de la que se lleva el recuerdo de cantar en público ante desconocidos y el cariño de sus paisanos, además del cariñoso apelativo de sus compañeros de trabajo, que ya la llaman de manera cariñosa la Pantoja de Vilaronte.

Un apodo que le viene porque la canción que interpretó fue Que no acabe nunca este bolero de la intérprete andaluza, aunque a ella el tema le cautivó desde que se lo escuchó a Javier Comesaña, de la Panorama. Una canción que es ya un clásico al final de las cenas a las que acude Bárbara. "A verdade cústame arrancar, porque me dá algo de reparo, pero despois non paro", cuenta divertida, y es que puede presumir de un extenso "repertorio" en el que no faltan "as cancións de antes, de Manolo Escobar ou Rocío Durcal», canciones a las que le aficionó su padre, que es muy de rancheras y es que por vía paterna le viene la afición, "é unha raza que sempre cantou".

A su familia, por cierto, no le dijo nada hasta unos días antes de que concursaba, que fue una auténtica sorpresa para muchos vecinos de Foz que, sorprendidos, asistieron a la actuación de su Bárbara, muy conocida en la localidad porque es integrante de Protección Civil. "Foi moito, o martes no mercado parábame a xente para decir que me viran", asegura, una actuación que debe a Roberto, el encargado de presentarla al cásting y mandar los vídeos sabedor de que ella nunca se decidiría. Y menos mal.

"Estaba moi nerviosa", cuenta Bárbara sobre su actuación, porque "de verdade impón ver tanta xente" y, de hecho, no empezó a pensar que podía haberlo hecho bien cuando escuchó los aplausos del público, pues "abstraíme totalmente".

En la presentación tuvo tiempo de bromear con el presentador, Xosé Manuel Piñeiro, a quien le contó que tenía siete tatuajes, entre ellos los nombres de sus dos hijos, ya adolescentes, y las caras de sus perros.