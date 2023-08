Un traxe da Mariña, premiado na edición número 44 do Día do Traxe Galego

No marco das Festas do Apóstolo en Santiago de Compostela celebrouse a 44 edición do Día do Traxe Galego, cun certame no que levou un segundo premio a vestimenta de cotío propia do interior da Mariña que levababa Jesús Oca, oriundo de Viveiro asentado en Mugardos e impulsor da marcha ás minas da Silvarosa en Vieiro.

"Orgulloso" sentíase o premiado por este galardón na categoría masculina de traxes de cotío e contaba que participara coa mesma vestimenta que levou na súa voda: "É o traxe que nos fixeron para casar hai doce anos", sinala, e a súa muller Patricia tamén o levou a Santiago, aínda que non participou no concurso.

O viveirés facíao por primeira vez e amósase contento polo recoñecemento polo valor sentimental do traxe e tamén polo que representa: "Era un traxe de cotío, non de gala, que empregaba a xente que non tiña moitos cartos en datas importantes, como os días de feira. E é un traxe da zona da Mariña lucense, pero do interior, da montaña", precisa.

O traxe está feito en "liño branco, leva unha faixa negra, uns zocos en cor natural e un gorriño tipo militar", sinala. Completou o atuendo cunha vara de bidueiro "que é da zona de Vieiro", a súa parroquia natal.