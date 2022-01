Con más de medio siglo de historia a sus espaldas, el Club Remo Celeiro es una de las instituciones deportivas más longevas del Concello de Viveiro. Un club que cuenta con una nueva directiva desde hace más de dos años que tiene un sueño: adquirir una trainera para poder participar en las competiciones.

Y uno de los mayores impulsores de ese sueño que quieren convertir en realidad es Juan Canoura, el joven presidente, de 20 años de edad, que estudia Marina Mercante en A Coruña, pero que tiene tiempo para ocuparse del club con el resto de los integrantes de la directiva. "Mi mano derecha es José Manuel Prieto, que además de miembro de la directiva es también entrenador", apunta.

Juan Canoura empezó a remar de pequeño. "Siempre me gustó ver los bateles por la ría y me apunté; ahí conocí gente y eres un equipo, donde los cuatro nos teníamos que unir para llegar a la meta los primeros", explica el presidente. "Haces piña y eso siempre me ha gustado".

En estos momentos, el club está formado por un medio centenar de chavales que forman cinco tripulaciones, dos de alevín y tres de infantil. Este es el único club de la provincia de Lugo que compite en banco fijo, en bateles, el resto lo hace en banco móvil. Además, también participan en campeonatos de ergómetro, donde incluso uno de los miembros del club fue al campeonato de España de esta disciplina en la categoría cadete.

"Hubo momento mejores, por ejemplo en la primera década de este nuevo siglo, pero no nos podemos quejar", dice Juan Canoura. "Dentro del club hay hijos de padres que ya remaron, pero también vamos a los institutos de vez en cuando para explicarles esta especialidad", argumenta el presidente.

"Competimos en la Liga Gallega de Bateles, donde cada club organiza una regata", explica. "Primero son las territoriales, luego se diferencia por Norte-Sur, más tarde es el Gallego y, por último, el campeonato nacional, donde hemos ido alguna vez", subraya Canoura.

LA TEMPORADA. La temporada de ergómetro es durante los meses de noviembre y diciembre, mientras que las regatas en mar son desde febrero hasta abril, aunque luego en verano se realizan las llamadas regatas fiesteras, que coinciden con las fiestas de cada localidad, como pueden ser las de Cabanas o las del Celeiro, por ejemplo.

"El club es una familia", dice. "La gente de la directiva ayuda, pero los padres de los niños y niñas también lo hacen mucho y desinteresadamente, en los viajes por ejemplo o con los papeleos", explica.

Volviendo al inicio, al sueño. ¿Cuánto cuesta tener una trainera? "Una trainera nueva, con remos nuevos, puede costar en torno a los 50.000 euros", explica el presidente. "La queremos conseguir a través de subvenciones, porque de otra manera es inviable", apunta. Y es que el presupuesto de un curso para el Club Remo Celeiro es de unos 14.000 euros. A este club le apoyan las administraciones, como el propio Concello de Viveiro, la Diputación de Lugo y la Xunta de Galicia, además de alguna empresa privada que también colabora con un club que es de cantera.

OBJETIVO FINAL. "Yo creo que si consiguiéramos una trainera sería como dar una salida y una continuidad a los chicos que reman, para las categorías superiores, para chavales y también los más veteranos y pienso que la gente se involucraría más", concluye Canoura, que habla esperanzado sobre esa posibilidad que daría un gran salto de calidad al este club celeirense.