Nuevo cómic con el lápiz de Primitivo Marcos

El profesor jubilado y dibujante de Viveiro Primitivo Marcos —autor del cómic sobre la tragedia de la fragata Magdalena y el bergantín Palomo— acaba de terminar un encargo ilusionante, la adaptación a novela gráfica del libro O paso do noroeste del escritor Xavier Queipo. El resultado se podrá ver en el mes de mayo.

La novela está ambientada a finales del siglo XVIII y relata "as aventuras do capitán Duchesnoy" en una expedición de navegantes encargada por el rey de Francia para encontrar el denominado Paso del noroeste y cruzar del Atlántico al Pacífico en una ruta más corta por el Ártico. "Nesa travesía atoparemos esquimós, narvais, baleas orcas, osos polares e moitas aventuras", comenta.

Primitivo Marcos dedicó cerca de tres años a dibujar esta obra de 134 páginas, "dez máis do debuxado en Viveiro 1810. Augas mortais" y que tenía sus dificultades. "Todo o que se trata de debuxos de barcos sempre é complicado, porque te enfrontas a unha viñeta grande, onde se ve o barco en detalle e aparecen moitísimos personaxes na viñeta", dice, sin embargo comenta lo más difícil fue "tratar de buscar un ritmo de traballo que non tivese paróns moi grandes e que fixese que as páxinas saísen o máis rápido posible".

Xavier Queipo se puso en contacto con Primitivo Marcos a través de un amigo en común, el ilustrador Fausto Isorna. "Preguntoulle se coñecía a alguén que puidera facerse cargo desta adaptación, e Fausto, como coñecía a miña obra anterior —es el autor del prólogo de Viveiro 1810. Augas Mortais— e sabía que eu traballaba temas deste estilo, faloulle de min", relata.

Después el escritor contactó con el vivariense y todo fue rodado. "El é o guionista, ocupouse dos textos, e eu o debuxante, encargueime do deseño das páxinas e montaxe das viñetas. Durante todo este tempo fixémonos amigos, vémonos con frecuencia e hai posibilidade de seguir traballando xuntos en algún proxecto de adaptación doutro libro del", relata.

La experiencia resultó "moi positiva" para Primitivo Marcos. "Ao principio daba vertixe porque é unha obra bastante ambiciosa e foi moi traballosa pero desfrutei moito facéndoa", comenta el dibujante, que estos días envió el material con las últimas correcciones a la Editorial Galaxia. Ahora espera que se concrete qué día se publicará y ya tiene apalabrada la participación en la Feira do Libro de Lugo a mediados del próximo mes de mayo.

Primitivo Marcos se jubiló el año pasado como profesor de Inglés en el IES María Sarmiento pero la adaptación a cómic de este libro y otros trabajos lo han mantenido muy ocupado. "Sempre teño algo na mesa de debuxo, estou traballando con cousas particulares e de coñecidos, e tamén facendo un traballo para a imaxe corporativa dunha empresa de Pontedeume", señala.