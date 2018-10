Simón González: del Tour Mariña a lucir en Ámsterdam

Segundo mejor español, decimocuarto entre los europeos, vigésimo séptimo entre los más de 9.100 hombres que finalizaron la prueba y un hachazo de casi 10 minutos a su mejor marca. Este es el fenomenal resultado que cosechó el atleta burelés Simón González Río en su participación en la maratón de Ámsterdam. El mariñano , flamante campeón del circuito Tour Mariña, completó en la capital de los Países Bajos los 42 kilómetros y 195 metros en un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 1 segundo. Pulverizó en 9 minutos y 51 segundos su récord personal, las 2 horas, 35 minutos y 52 segundos que había establecido en la prueba de Nueva York hace tres años.

El atleta de Burela, que cumplió 32 años a comienzos de este mes, terminó encantado con su participación en Ámsterdam. "Estou contentísimo, máis que pola posición, que me daba un pouco igual, por mellorar tanto a miña mellor marca", resume Simón González, quien intuía que en esta carrera podía mejorar su marca, ya que llegó en un gran estado de forma. "Eu sabía que estaba adestrando moi ben e por iso non me sorprendeu. As marcas non son milagres, senón que se fan porque se adestra para logralas, pero despois hai que agardar a que as condicións sexan as ideais e que non suceda nada. Nunha maratón inflúen tantas cousas que en calquera momento se che pode ir todo ao traste. Por fin non tiven ningún contratempo e estou moi contento de que por fin me saíra todo como esperaba. Creo que me merecía o resultado por como o preparei", afirma.

Estou moito máis feliz pola marca que pola posición

El corredor burelés reguló su esfuerzo muy bien y fue de menos a más a un ritmo global de 3 minutos y 28 segundos el kilómetro. Su 10.000 más rápido fue entre los kilómetros 30 y 40. "Saíume máis ou menos como esperaba. Quería facer a primeira parte un pouco máis lenta para deixar folgos para o final e iso tamén me saíu perfecto, porque a primeira metade fíxena en 1:13:38 e a segunda en algo máis dunha hora e 12 minutos. Igual fun incluso demasiado lento na primeira parte, pero non me queixo. Acabei como me gusta, con forzas, superando xente e sen ir sufrindo moito", rememora el burelés.

GRAN CRONO. Simón no se fija mucho en el puesto en el que finalizó, sino siempre en el tiempo empleado. "É unha honra chegar só a dous minutos da ganadora feminina, Tadelech Bekele, e tamén o posto na clasificación xeral, pero non me importa moito. Se fago este mesmo tempo e quedo da metade para baixo, estaría igualmente contento pola marca. Desta vez había moita xente de nivel e ademais era o campionato nacional holandés", apunta convencido.

El burelés también destacó el buen ambiente que reinó en la prueba holandesa y aprovechó el viaje para hacer algo de turismo, regresando a primera hora de la tarde del jueves a Burela. "Hai que aproveitar a viaxe e ademais axuda a despexarse e relaxarse logo de varios meses duros de adestramento", relata. En esta ocasión lo hizo acompañado, ya que hasta Ámsterdam también viajó su madre: "Na proba acompañáronme miña nai e unha prima que vive alí. Ir acompañado tamén axuda, porque así estás máis distraído e relaxado, e non lle das demasiadas voltas á cabeza".

Después de cuatro meses centrado en preparar esta maratón, Simón solo piensa en descansar. "Por agora só penso en descansar porque unha boa recuperación tamén é indispensable. Hai que tomalo con calma e descansar totalmente para recuperarse do esforzo de varios meses. Querer volver rápido a competir ou adestrar pode acabar pasando factura. Foron meses adestrando seis días á semana, algo que tamén é unha diversión para min porque disfruto vendo como melloro e correndo as probas do Tour Mariña, que foron unha motivación moi gratificante. Dentro dunhas semanas empezarei a pensar que facer na primavera", señala.

Simón González reconoce que recibió ofertas para incorporarse a algún club. "Chamáronme algúns, pero como tampouco sei se vou quedar en Burela ou volver traballar fóra, prefiro non tomar un compromiso", afirmó.