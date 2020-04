El cartel del festival de música Osa do Mar de Burela crece con el dúo Verto

La duodécima confirmación del festival Osa do Mar de Burela es el grupo Verto, un dúo gallego formado por Alberto Mira, Berto, y Fernando Peleteiro, Fer, que hace bien poco sorprendieron con uno de sus temas más conocidos y celebrados, el 'Oie Gayego' con su presencia en el programa "Luar", de la TvG. Esta canción, una crítica humorística a los clichés que soportan los gallegos dentro y fuera de la comunidad, sonará a buen seguro en Burela dentro de un repertorio del trap con retranca que inunda buena parte de su obra, aunque ellos mismos prefieren considerarla como un estilo «entre pop e disco» intentando "facer cancións pegadizas, modernas, pero con estilo antigo, discotequeiro, sobre todo dos anos oitenta".

Verto (en la imagen) se une a un cartel de lo más ecléctico, algo que viene siendo habitual en las últimas ediciones del festival que organiza el colectivo Fanto Fantini, que está pensado para todo tipo de público, abarcando diferentes estilos que puedan contentar tanto a los amantes de la música más tradicional como a los más 'indies'.

Así, los más rockeros contarán con una banda tan potente como Derby Motoreta"s Burrito Kachimba con su descarga de flamenco y psicodelia, mientras que los amantes de los sonidos más melódicos podrán disfrutar con el vigués Sen Senra, una de las grandes esperanzas del R&B en todo el país.

El resto de bandas que ya están confirmadas son Blanco Palamera, Ezetaerre, Kitai, Parquesvr, The Rapants, The Wonderminds, Grande Amore y Grande Osso.

CUOTA LOCAL. No faltará la cuota burelesa en el Osa do Mar 2020, con la presencia del grupo de caboverdianas afincadas en la localidad Batuko Tabanka & Banda Krioula, que hará disfrutar a todos con sus ritmos africanos que tienden puentes sonoros entre su país y la Galicia donde residen, a través en los últimos tiempos de un proyecto en el que también interviene el burelés Manolo Maseda.

También el local Nuno, un músico habitual en el festival burelés, forma parte de otra banda, Grande Amore, incluida en el cartel de 2020.

TRAMPOLÍN. La organización del festival sigue apostando por una mezcla de grupos ya consagrados con grandes promesas autonómicas y nacionales. No hay que olvidar que por anteriores ediciones del Osa do Mar pasaron no solo grupos tan consolidados como Triángulo de Amor Bizarro, León Benavente, Ángel Stanich o Carolina Durante, sino otros que entonces eran menos conocidos como C Tangana, Cala Vento, Novedades Carminha, Loco Playa (grupo con Don Patricio) o Toundra que ahora son habituales en los carteles de grandes festivales.

Los propios organizadores del Osa do Mar destacan precisamente este tipo de apuesta por los grupos emergentes y recuerdan que se trata de un festival "sen ánimo de lucro" y con entrada gratuita para todos los asistentes tras cambiar su lugar de edición, ya que en las primeros años se celebró en las inmediaciones de la playa de A Marosa y en los dos últimos cambió su escenario .

Además, aunque la música es la base del Osa do Mar, ocupando más del 95 por ciento del tiempo del festival, la organización también apuesta por otra serie de actividades que puedan complementarla, como sesiones de skate.

SOLAPAMIENTO. Pese a la situación actual de suspensión absoluta de todos los festivales, a causa del coronavirus, los organizadores del Osa do Mar confían en que al quedar todavía varios meses hasta el 14 y 15 de agosto todo pueda celebrarse con normalidad. Lo que sí podría suceder es que algún cambio de fechas de otros festivales, como el Son do Camiño o el Port America pudieran llegar a solaparse con el evento burelés, "aínda que esperamos que as datas non sexan xusto as mesmas", señalan desde la organización.

Varios grupos, destacados por Mondo Sonoro

La calidad del Osa do Mar 2020 está fuera de toda duda según las listas publicadas por la revista Mondo Sonoro, una de las fuentes musicales más prestigiosas. Según esta publicación, varios de los grupos que figurarán en el festival burelés sacaron discos elegidos entre los 10 mejores del año 2019. El más destacado en este aspecto es Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, cuya grabación, con su mismo nombre, fue elegida séptima mejor del año.

Sen Senra

Otro de los discos destacados por Mondo Sonoro en el 2019 fue ‘Sensaciones’, tercer álbum del gallego Sen Senra, una mezcla de pop urbano, electrónica y neo-soul.

Puesto 10

En el puesto 10 de los más destacados del 2019 figura Blanco Palamera, con ‘Promesas’.