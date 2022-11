Un cachalote pigmeo vara moribundo en la playa de Lago, en Xove

Un ejemplar de cachalote pigmeo Kogia breviceps apareció este miércoles moribundo en la playa de Lago (Xove), hasta donde lo arrastró el oleaje de madrugada. Un vecino lo halló cerca del espigón, en la parte más próxima a tierra del arenal, por lo que se presume que el varamiento pudo producirse con la pleamar nocturna, alrededor de las tres y media de la mañana.

Este cachalote, que varó vivo, medía 2,30 metros de longitud y presentaba raspaduras y heridas diversas y algunas profundas en la zona de la cabeza y otras partes del cuerpo, lo que hace pensar que pudo golpearse contra rocas existentes en el litoral. Por sus dimensiones se trata de un ejemplar hembra joven, todavía en fase de desarrollo. Los adultos pesan unos 400 kilos y miden alrededor de 3,5 metros.

El responsable de la red de varamientos de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), Alfredo López, señala que "non se podía facer nada por él, porque viña moi ferido. É unha especie moi delicada, a nada que roza coa area deteriorase rapidamente. Ademais estaba lonxe da auga e non era posible reintroducilo no mar", precisa. Añade que podría pesar unos 200 kilos. Al ser tan grande también resultaba complicado su traslado hacia el agua para intentar llevarlo mar adentro.

La observación externa del ejemplar es de un animal sano, razón por la que es necesario extraer muestras de todas las vísceras y órganos para determinar su estado y conocer más sobre una especie, que es difícil de ver en alta mar y que tampoco es frecuente que vare en la costa, salvo que se produzcan situaciones difíciles de mal tiempo como la actual.

Necropsia del cachalote varado en Lago. JOSÉ MARÍA ÁLVEZ

LAS CAUSAS. Las adversas condiciones meteorológicas marítimas, con trenes de borrascas, junto a las fuertes corrientes del golfo de Méjico serían la causa de la desorientación de ejemplares de diferentes especies marinas que en las últimas horas están llegan a las costas de Galicia, según indica López, quien explica que "con este temporal sepáranse do grupo e xa non sobreviven, xa que non son capaces de atopar o contacto de novo, polo que fican perdidos, varan e despois de varios días sen comer non sobreviven. Ao comunicarse co son, desoriéntanse co forte ruido do mar", que también se vuelve inhóspito para ellos.

Este fenómeno oceánico con vientos del este también arrastró hacia el litoral de la comunidad gallega medusas, que aparecieron en la franja atlántica, igual que ocurrió con dos tortugas. "Non é descartable que aparezan máis especies oceánicas arrastradas polas correntes, con este mar de fondo xunto cunha ondaxe tremenda de sete e oitro metros e o vento soprando forte".

La necropsia, realizada por el grupo de voluntarios de la Cemma para la zona norte de Galicia, contó con el apoyo de la unidad móvil de esta entidad desplazada desde Nigrán, en la provincia de Pontevedra. Además les prestaron colaboración los vigilantes de la Policía Local de Xove y los agentes medioambientales de la Consellería de Medio Ambiente autonómica. Con los restos del mamífero marino se procederá igual que con otros residuos animales, que se trasladan a depósitos autorizados para su eliminación de la forma establecida por ley.