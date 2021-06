Un alma romántica

La historia de amor de Borja Pernas y Lidia Lestegás captó la atención de los medios de comunicación de toda España. Con ese instinto para detectar noticias con tirón que otorga el entrenarlo a diario, supieron que esta lo era. La de la joven matrona focense que logró que el corazón de su novio se acelerase todavía más al pedirle matrimonio, tras haberlo dado todo en un triatlón de 226 kilómetros, resultaba una historia irresistible.

Ambos coparon titulares en prensa y minutos en radio y televisión, pero ninguno llegó a descubrir lo que sus amigos y familiares ya sabían. Que Lidia era capaz de eso y más, como la joven reconoce divertida: "Fue una sorpresa, pero no para los míos. No soy una persona tímida ni discreta, pero tampoco busco llamar la atención, solo ser fiel a mi corazón".

Y, en ese caso, su corazón le había hecho saber que el enfermero viveirense era el hombre con el que quería compartir su vida. Lidia cuenta que "pasé una etapa muy complicada por problemas de ansiedad y Borja siempre estuvo ahí, sin soltarme la mano. Lo único que tenía claro en ese momento de crisis era que quería estar con él, así que decidí pedirle que se casara conmigo. No quería esperar a que fuese él quien me hiciese la pregunta porque siempre he sido muy reivindicativa".

Ella cree que el amor mueve el mundo pero que, al mismo tiempo, "hay que tener mucho cuidado con esos mitos que nos vende el amor romántico. Esa visión da muchos problemas, sobre todo a las mujeres".

LETRAS. Lidia tiene dos pasiones, su profesión de matrona y la escritura, y ambas las une en un blog de carácter divulgativo, LidiaCigüeña. Ahí habla de partos, de lactancia y de bebés, pero también da cabida a sus reflexiones más personales.

Empezó a escribir cuando era solo una niña y en sus primeros relatos ya estaban la misma fuerza y determinación que hoy exhibe. Fue capaz de verlas el jurado focense que premió su poema en un concurso convocado por San Valentín. Y eso a pesar de que la pequeña tenía solo ocho años y desconocía ese sentimiento.

Lidia ha olvidado aquellos versos, pero recuerda bien las dos postales de amor que, con trece años, le valieron su segundo premio, o las cartas que escribió a este diario con solo doce años para ensalzar el valor de la amistad y para quejarse de los prejuicios negativos sobre los jóvenes. Fueron las primeras señales de un temperamento combativo y romántico que mantiene intacto.

DE PELÍCULA



Su petición de matrimonio no tuvo nada que envidiar a la de cualquier película de amor. Hubo anillo, rodilla en tierra y un "sí" emocionado, pero con los papeles invertidos, porque fue ella la que hizo la pregunta.