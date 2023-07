El Resurrection cierra por todo lo alto con un día de "a morrer con todo"

Una traca final de fuegos artificiales cerró otro multitudinario Resurrection Fest en Viveiro para el que seguramente en futuras ediciones habrán de expandir un poco más el recinto. Como sardinas en lata estuvieron las decenas de miles de fans en los conciertos de los cabezas de cartel en una edición con el estrellato indiscutible de Slipknot y que se ha ido en un show final de tránsito hacia el Resu 2024 inspirado en la película Interstellar. El montaje audiovisual y teatral remitía al agujero negro en el que un astronauta atraviesa el agujero negro en el que van pasando las bandas de este año para adentrarse en lo que será el próximo festival y "aterriza" en el escenario de Celeiro.

Pero antes, el último día de esta edición tuvo un hilo conductor en músicos que celebraron de muy distinta manera sus 20 años de vida, que a veces se ven con el vértigo del espacio/tiempo al que remite el famoso filme de Christopher Nolan protagonizado en 2014 por Matthew McConaughey, encarnando a Joseph Cooper. Esta vez dentro del traje galáctico iba Esteban Girón (Toundra).

Previamente habían tocado unos paisanos suyos, Desakato dentro de su gira El año que vivimos intensamente y que tras sus primeros pasos en 2003 en Llanera, se disuelven tras convertirse en uno de los grupos de referencia del punk rock españoles. Nueve discos y muchos conciertos para unos asturianos que tuvieron su homenaje (también estarán en el Tsunami Fest del día 27 en Gijón) antes del adiós definitivo en Madrid, el 11 de noviembre en el Wizink Center.

En 2003 también habían nacido como banda los australianos Parkway Drive, quienes estuvieron en el 2019 en el segundo escalón del cartel del Resu protagonizado por Slipknot y Slayer. También han tenido momentos bajos, muy recientes, en los que por "salud mental" tuvieron que parar, aunque han regresado con nuevo disco a los escenarios, y esta vez en Viveiro en lo más alto, en un duelo o acompañamiento final del Resu junto a los Architects, la banda británica de metalcore fundada en Brigthton en 2004 y que todavía se lame las heridas de la pérdida de su fundador y cantante Tom Searle, fallecido en 2017 a causa de un melanoma. Muchas de las canciones que este sábado desgranaron su hermano Dan Searle y los otros miembros del grupo, volvieron a homenajear a quien llegó a enfrentarse y componer la canción C.A.N.C.E.R. Como los Desakato, los Architects también han firmado nueve álbumes.

Por su parte, Cemican se habían encargado de promocionar previamente su presencia con el tú a tú por todo el recinto y su concierto respondió a lo prometido. Muchas plumas y una impactante presentación que incluía temas en su lengua vernácula y una simulación de sacrificio humano al más puro estilo de Apocalipto (Mel Gibson), no en vano varios de los mejores conciertos se ofrecieron en el segundo escenario, el Ritual Stage.

Todo fue simulado, por supuesto y aún cuando los fans gallegos se refieren a pasar el último día y "morrer con todo", se refieren a darlo todo y superar el día de calor que estes sábado arrojó a las playas a muchos de los que después se desfogaron bajo el escenario, mirando de reojo la amenaza de tormenta.

El día del orgullo étnico lo pusiesen Cemican -el del orgullo gay tenía sus propios abanderados en el recinto-, y fue un regalo para los fotógrafos y para el propio festival, que amplía su impacto internacional al tocar cada vez más a Hispanoamérica. De allí llegan más fans y también artistas, porque aunque todavía no pueden igualar a los estadounidenses, ayer también regresó Max Cavalera al frente de Soulfly. El brasileño acabó mal con sus ex de Sepultura, que estuvieron en el Resu del 2022.

Las historias de los egos darían para muchas crónicas pero este sábado el día del divismo 6.0, o más, lo protagonizaron Rise of the Northstar exigiendo a los informadores gráficos la firma de un contrato de uso de las imágenes que contemplaba pasárselas al mánager antes de su publicación, para darles el OK y, en caso contrario, deberían ser destruidas. Tampoco se podía fotografiar directamente a los ojos al cantante (pese a llevarlos tapados con una máscara tipo parche, ni subirlas a las redes sociales). El contrato, en inglés.

Sin embargo, es de justicia reseñar los Rise desplegaron uno de los mejores sonidos escuchados en este Resu. Una actuación con mucha energía que contrastó con los acordes a gran volumen pero bastante empastados de unos Ghost del primer día donde ya prima el espectáculo y la máscara sobre el resto de lo artístico.

En nada tendremos encuesta de bandas 2024 a los fans y, otra vez, volverán a pedir Metallica.