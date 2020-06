Último día para anotarse en las Xornadas Técnicas de Expomar en Burela

Las vigésimo séptimas Xornadas Técnicas de Expomar marcarán este jueves un hito al celebrarse su primera edición virtual en su historia. Las personas interesadas en asistir y participar en este evento no presencial deben registrarse en la plataforma de Abanca que las transmite. Hoy es el último día y pueden hacerlo a través del enlace existente en la web www.expomar.com Bajo el título 'La pesca, un sector esencia: y ahora, qué?' pretenden analizar la situación pesquera actual desde distintos puntos de vista, teniendo en cuenta el impacto del Covid-19 y el Brexit en un sector esencial como la pesca, así como las principales repercusiones sociales y económicas esperadas para los próximos meses.El foro, que se había aplazado por la situación de estado de alarma, se desarrollará de diez de la mañana a dos de la tarde. El presidente de la Fundación Expomar, Alfredo Llano, y la secretaria general de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villauriz, abrirán el encuentro.El simposio contará con intervenciones de la directora xeral de Pesca de la Consellería do Mar, Mercedes Rodríguez Moreda; el presidente de la European Fisheries Alliance (EUFA), Gerard van Balsfoort; y el secretario general de Cepesca y presidente de Europeche, Javier Garat. El debate final será moderado por el director de Abanca Mar, Javier Fraga, con posibilidad de que los asistentes hagan preguntas a los ponentes en el chat de la plataforma.La clausura de las Xornadas Técnicas, prevista para la una de la tarde, correrá a cargo de la conselleira do Mar, Rosa Quintana. Tanto las jornadas como el encuentro empresarial, que se desarrollará este viernes, están promovidas por la Fundación Expomar en colabofación con la Diputación y Afundación Obra Social Abanca, con financiación del Galp A Mariña Ortegal.