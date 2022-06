Última estación liguera para el Pescados Rubén FSF

Pescados Rubén FSF y Futsi Atlético Navalcarnero cierran esta tarde en territorio madrileño (La Estación, 18.30 horas, TVG2 y Live Vuvuzela) la temporada en la Primera División femenina de fútbol sala. Lo hacen con la disputa de encuentro de vuelta de la final que se podría considerar prácticamente un envite a partido único. Solo hay un condicionante y está en contra del Burela. Tras el 2-2 de la ida en Vista Alegre, a las atléticas les sirve otro empate para derrocar a las 'laranxas' del trono en el que llevan instaladas desde junio de 2019.

Si el duelo finaliza con igualdad, se jugaría una prórroga de dos tiempos de tres minutos. En caso de que el empate continúe, no habría penaltis, premiando de este modo a las atléticas por haber terminado primeras en la fase regular.

Pese a haber enlazado ya nueve títulos nacionales, las burelistas han viajado con el objetivo de firmar su tercer triplete consecutivo, luego de que esta campaña ya hayan birlado Supercopa y Copa de la Reina a su máximo rival. "El equipo está bastante motivado, tiene hambre de más títulos y vamos a por todas", dice Elena Aragón.

La futbolista gaditana avisa de que "ellas tienen una pequeña ventaja, por lo que nosotras tenemos que ir a por el partido, como hacemos en todos los partidos". La ala-pívot de Chiclana analiza la importancia de un encuentro "que a todo el mundo le gustaría jugar y que además disputamos ante un equipazo como el Futsi, que cuenta con grandes jugadoras que compiten muy bien al fútbol sala", concluye Aragón.

PISTA GRIS. Salvo cambio de última hora y al contrario que en Vista Alegre, el encuentro no se disputará sobre la pista gris de la RFEF. El cuadro madrileño adujo que no se podía instalar debido a que en La Estación hay una serie de actividades previas, algo que perjudica a las mariñanas, que no están tan acostumbradas como las rojiblancas a jugar en una pista de goma que suele resbalar.

"Hicimos un gran partido de ida y nuestro ánimo está intacto"

El técnico del Pescados Rubén FSF, Julio Delgado, espera que su equipo esté a un nivel similar al que demostró en la ida de Vista Alegre durante los primeros 20 minutos de partido. "El ánimo del equipo está intacto porque hicimos un primer partido muy bueno y estamos convencidas de que no se pueden hacer 20 minutos mejores que los de la ida, así que vamos a Navalcarnero contentas y con mucha confianza", valora el entrenador salmantino.

Delgado espera que su equipo mejore en la finalización de cara a portería, el factor que les privó de viajar a tierras madrileñas con un resultado más ventajoso. "Somos conscientes de que la finalización es nuestro gran talón de Aquiles, pero tenemos que estar tranquilas si trabajamos tan bien como el otro día. En todas las facetas estuvimos de sobresaliente, menos en esa, y además Marta Balbuena hizo un muy buen partido. Nos generaron muy poquito, salvo en la segunda parte, donde el cansancio ya se notó un poco más, así que espero que podamos repetir un partido similar", afirma.

Sabedor de que las burelistas tienen que ir por la victoria, su técnico anticipa que van a salir con la misma predisposición que en el partido de Vista Alegre. "Expusimos mucho más que ellas, ya que tiraron mucho del juego directo para no cometer errores, y vamos a Navalcarnero a ganar. Las jugadoras están ya muy cansadas, porque lo han dado todo durante una temporada muy larga, pero hay que pedirles un último esfuerzo", concluye Julio Delgado.