El secretario comarcal de UGT-FICA en A Mariña, Eladio Quelle, ha confirmado la intención de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Lugo que ha desestimado la demanda interpuesta por el sindicato y la que fuera delegada de los trabajadores en Sargadelos, Rogelia Mariña, contra la empresa de cerámica y su administrador, Segismundo García, por vulneración del derecho a la libertad sindical.

El juez indica en el fallo que las críticas vertidas por el socio mayoritario de la compañía en una reunión contra la sindicalista están amparadas por su derecho a la libertad de expresión, porque "son críticas y denuncias dirigidas a los trabajadores acerca del funcionamiento de un sindicato y una representante del mismo".

En cuanto a la grabación aportada por la UGT de la asamblea, el juez señala que el administrador no reconoció su voz y que no puede servir de prueba en su contra porque "se desconoce quién realizó la grabación y, en consecuencia, dar veracidad de la misma".

Eladio Quelle opina que la resolución judicial "no es justa", por lo que aseguró que la intención del sindicato es presentar recurso contra la misma.

"No nos gusta", añadió, "no nos queda más remedio que acatarla", pero "consideramos que no es justo lo que dice el juez".

"En todo caso, la vamos a recurrir", avanzó.