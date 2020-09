El sindicato UGT-Fica en Galicia asegura que "no reconoce el período de consultas de seis semanas" abierto por la multinacional estadounidense Alcoa sobre un plan de despido de parte de los trabajadores de la fábrica lucense de San Cibrao, porque "nunca tuvo la intención de vender" esa planta.

Así lo indica el sindicato en un comunicado acerca de las negociaciones entre directivos de Alcoa y de la firma Liberty House, de la también multinacional GFG Alliance, interesada en comprar la fábrica de aluminio primaria situada en el municipio lucense de Cervo.

"Lo que ha hecho Alcoa ha sido engañar a todos los trabajadores de la factoría lucense, haciéndoles creer que estaba abierta a una posible venta, pero la realidad era otra", indica UGT-Fica.

Añade que "Alcoa nunca pensó en vender", sino que sus directivos "se vieron condicionados" por el Gobierno central y por la Xunta debido a que había un potencial "comprador viable".

Por ello, Alcoa "se ha visto obligada a cubrir el expediente abriendo un trámite de venta en el que nunca ha creído y al que no está dispuesta" la dirección de la multinacional, añade la UGT, y apunta que "así lo demostraron los acontecimientos".

Lamenta que eso constituye una forma de actuar "con poca ética y con mala fe" por parte de una multinacional que ha hecho de este proceso "una auténtica mofa para sus trabajadores, sus representantes y para la propia Administración" pública.

"Llegado este punto", según UGT, el sindicato "no reconoce el mencionado período de consultas, ni por lo tanto su cierre" e insta a las administraciones a que "intervengan y obliguen ya a Alcoa a vender y a dejar entrar a un nuevo inversor que garantice un proyecto de futuro para la planta de San Cibrao y para sus trabajadores".

El comité asegura que la venta de Alcoa es posible "hasta el último momento"

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, opina que el acuerdo para la venta de la planta de aluminio primario entre la multinacional americana y el grupo GFG Alliance –Liberty House– es posible "hasta el último momento".



"Aunque digan veinte veces que se rompe antes, la solución negociada está abierta hasta el último momento", dijo Zan, quien reconoció que la plantilla mantiene "la esperanza" y, por supuesto, "mantendrá la lucha" hasta que haya una solución.



"Estamos hablando de dos empresas multinacionales, que son expertas en negociar. Nunca sabremos lo que están pensando ni por dónde van a llevar la negociación, porque cada una tira para su lado y defiende sus intereses", dijo Zan.



Por su parte, aseguró que al comité no "le queda otra que seguir luchando" y "dar el Do de pecho" para alcanzar su gran objetivo, que no es otro que "conseguir que se mantengan el 100% de la producción y de los puestos de trabajo".



Reconoció que, en este momento, tanto el Gobierno de España como la Xunta de Galicia están apoyando ese posible proceso de venta, de modo que el comité está dispuesto a dar la batalla incluso después del domingo, cuando se cumple el plazo de seis semanas que se dieron ambas multinacionales para completar la negociación.



"Mantendremos la esperanza y la lucha, el 28, el 29 y el 30", aseguró Zan.