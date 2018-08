UGT denuncia coacciones en Sargadelos para evitar despidos

Jornada de lunes muy agitada en el seno de Sargadelos tras el anuncio de despido de 49 trabajadores realizado el pasado viernes. El sindicato UGT aseguró el lunes que el consejero delegado, Segismundo García, "ha condicionado el dejar sin efecto los despidos efectuados y el no realizar ninguno más a que el personal de la empresa firme un documento en donde se exige la dimisión de Rogelia Mariña", delegada sindical de UGT en la planta ubicada en Cervo.

García rechaza tener nada que ver con un documento que, según algunas fuentes, ya habrían firmado más del 80% de la plantilla

Rogelia Mariña fue despedida en a finales de 2016 de la fábrica, sin embargo la empresa se vio obligada a readmitirla en febrero de 2018 abonándole los salarios dejados de percibir durante ese periodo y una indemnización de 30.000 euros por daños morales. Desde entonces la tensión entre Segismundo García y la delegada sindical ha ido acrecentándose. "Yo no tengo nada que ver con ese documento ni le he presentado nada a la plantilla para que firme. No sé de donde procede pero si sirve para que haya paz social y que UGT ceda en sus reivindicaciones, entonces me parece una buena noticia", explicó el propio García.

La firma tuvo que readmitir en febrero a Rogelia Mariña tras despedirla hace dos años y pagarle 30.000 euros por daños morales

Las reinvindicaciones de las que habla el consejero delegado radican en que UGT estaba estudiando tomar algún tipo de medida debido a que los salarios de los últimos contratados son inferiores a los del resto del personal, compuesto por los supervivientes del Ere de 2010 de la empresa. Ante la posibilidad de que UGT llevase a Trabajo esta situación, Segismundo García prefirió anunciar el despido de 49 trabajadores "e non ceder ante a presión sindical e de Rogelia Mariña". Ahora el sindicato acusa a García de promover la firma de ese documento y el consejero delegado niega tener nada que ver. Lo que es seguro es que ese documento existe y que ya ha sido firmado por más del 80 por ciento de la plantilla.

MIEDO. Son muchos los trabajadores de Sargadelos que han decidido poner su firma en este documento con la esperanza que signifique la vuelta atrás en los 49 despidos anunciados. La planta tiene carga de trabajo que sin esos empleados no se podría cumplir y supondría el cierre de la fábrica.