UGT defiende que la mejor opción para la fábrica de Alcoa es su venta a GFG

La sección sindical de UGT en Alcoa acusa a las administraciones de dejar a los trabajadores "en desamparo ante la multinacional" y defiende que la mejor solución para la fábrica de Aluminio es su venta a Alvance, del grupo GFG (Liberty).

"Es el potencial comprador que mostró su interés desde el principio y, gracias a ese interés, tenemos a día de hoy una solución al conflicto", señalan desde UGT. Recuerdan que el grupo comunicó al Ministerio de Industria que tenía capacidad financiera para afrontar la operación de compra por lo que no entienden que la fábrica "entre en una subasta de compradores ni que se deje en manos de Alcoa la decisión de la venta, después de conocer los antecedentes con otras fábricas, como A Coruña y Avilés, y de que Sepi mostrara el compromiso de involucrarse como garante para salvar la viabilidad de la planta y sus trabajadores en este proceso desde el mes de septiembre".

El último comunicado del ministerio, en el que instaba a Alcoa a vender la fábrica directamente, fue una decepción para el sindicato. "No supone ningún avance en el proceso de venta, dejando a los trabajadores a merced de una multinacional que está dispuesta a acabar con la producción de aluminio primario en España", dicen los ugetistas, y añaden que Alcoa es el "principal enemigo" no solo por su intención de cerrar la fábrica, sino también por "entorpecer el proceso de venta desde el inicio con una cláusula de responsabilidades abusiva y que roza lo ilegal, al igual que poniendo en escena otros posibles compradores de los que no tenemos información ni conocemos su viabilidad".

La sección sindical de UGT dice que siempre ha sido contraria a la convocatoria de una huelga pues consideran que "perjudica a las instalaciones, pone en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores, daña las relaciones con los clientes y pone en peligro el proceso de venta haciendo menos atractiva la planta para los posibles compradores, sin olvidarnos de los compañeros de ETTs que se verían abocados al fin de sus contratos de trabajo"; sin embargo creen que los avances en este proceso son "insuficientes" y "no dejan otro camino que las movilizaciones y la presión social".