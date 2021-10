UGT, CIG y CC OO reclaman futuro para la zona en una manifestación el 17

Las uniones comarcales de UGT, CIG y CC OO convocan a los vecinos de la comarca a participar el domingo 17 en Viveiro en una manifestación con el lema "Polo futuro da Mariña", con la que pretenden reclamar a la Xunta y al Gobierno una "resposta inmediata" para frenar la "sangría económica e laboral" que padece la zona. La marcha, que esperan sea "multitudinaria", saldrá a las doce de la Cruz Roja, junto al puente de A Misericordia, y terminará en el templete de los jardines Noriega Varela.

María José Novoa, de CC OO; Xorxe Caldeiro, de la CIG, y Diego Ballesteros, de UGT, presentaron ayer en el edificio de los sindicatos vivariense esta acción de protesta, con la que denuncian el "declive industrial e de servizos da comarca". Comentaron que A Mariña "leva décadas de abandono" por parte de las instituciones, con reivindicaciones "sistematicamente ignoradas" como la autovía, el corredor, la apertura del dique norte de Morás o la mejora del Feve, a lo que se sumó la crisis en los sectores tradicionales, el derrumbe de la construcción y el cierre de empresas emblemáticas. La estocada definitiva vino con la amenaza de cierre en Alcoa y Vestas, pero también recuerdan la "perda constante de servizos" con la desaparición de oficinas bancarias o la reducción de personal en la enseñanza y en la sanidad.

Los sindicatos llaman a los vecinos y a la gente de todos los sectores a asistir, pues "hay que actuar antes que sexa demasiado tarde"

Todo esto, aseveran, "non fai máis que ratificar a imperiosa necesidade de actuar inmediatamente", para lo que instan al Gobierno autonómico y al central a "non pasarse as responsabilidades de un a outro. Ambos teñen as competencias e os medios necesarios para facer realidade o que non fixeron en moitos anos" y les demandan poner sobre la mesa "novas potencialidades, novas ferramentas que sirvan de estímulo á implantación de novas empresas que diversifiquen o tecido industrial e económico da comarca".

Los sindicatos mantienen contactos con todos los sectores económicos con el objetivo de convertir la manifestación "nun acto de toda a sociedade comarcal, no que teña cabida a pluralidade e a diversidade que a compón", e invitan a todos los vecinos a sumarse para que sea "unha marcha de toda a sociedade mariñá, na que as persoas sexan as únicas protagonistas desta xornada reivindicativa". Los representantes sindicales insisten en que la gente se implique para que los gobiernos central y autonómico vean "a determinación da Mariña nas súas reivindicacións" para mantener activas las fábricas de Alcoa y de Vestas y para sentar las bases del "repunte industrial e económico da Mariña", pues "hai que actuar antes de que sexa demasiado tarde".