La ubicación del centro de salud de Ribadeo sigue generando debate

El colectivo de pensionistas Modepen de Ribadeo mantuvo un encuentro con el alcalde, el popular Dani Vega, para exponerle su opinión con respecto a la ubicación elegida para la construcción de un nuevo centro de salud en la localidad, que es en la zona de Cantalarrana, pero no están de acuerdo con ella. Sin embargo, el regidor se mostró firme y defendió esa ubicación.

Los argumentos de Modepen se sustentan en que "a nosa idea é que a ubicación que se proxecta fronte á estación de servizo está moi lonxe do centro do casco urbano e traerá moitos inconvintes para a gran maioría dos usuarios se se chega a realizar nese punto. Lembramos que hoxendía máis do 70% da poboación de Ribadeo reside no casco urbano e esa tendencia é acelerada nos últimos dez anos, de xeito que cando se chegue a realizar o proxecto a porcentaxe será mais de un 80% con toda probabilidade".

A ello añaden que en Ribadeo "hai moitos espazos e solares onde pode construirse un novo centro de saúde, aínda que non sexa idéntico ao que proxecta a Xunta". También consideran que sería interesante plantearse la posibilidad de reformar el centro de salud actual porque creen que es algo que no se está contemplando. Los integrantes de Modepen subrayaron que "máis alá do desacordo foi unha xuntanza cordial con exposición aberta de opinións póla duas bandas". También anticiparon que continuarán con las reuniones con el alcalde y anunciaron que cuando tengan la fecha de la próxima la darán a conocer públicamente.

Concentración de protesta

Mientras, este sábado día 6 de enero convocaron una nueva concentración para reclamar la subida de las pensiones en el Cantón de los Moreno, convocatoria que en este caso se extenderá a este asunto.

En esa concentración tratarán el tema de la ubicación del centro de salud de forma más extensa para que opinen todas las personas que lo deseen, sean o no miembros de Modepen y "a micrófono aberto, sen prexuicios ideolóxicos ou políticos de ningún tipo".