El tute del frío invierno

El frío invierno era el tiempo en el que las aldeas gallegas, ante la imposibilidad de las grandes faenas agrícolas, se adormecían y acurrucaban en torno al hogar para contar historias, guardar el calor de los más mayores y, si cuadraba, echar la partida mientras en la radio echaban la novela y el parte. Pero los tiempos han cambiado e incluso los inviernos se han acortado. En la primera línea de las aldeas queda apenas un batallón de resistencia y buena parte de los mayores han buscado el abrigo y servicios de poblaciones mayores. Sin descuidar la partida.

Es el caso de Fran (77 años), Regina (87), Benito (89) y Dora (88), habituales del bar Bella Galicia de Burela que, sin desprenderse de la zamarra o el chaquetón, pasan el invierno tute va, tute viene. "Só nos falta durmir aquí", reconoce Benito con ironía mientras duda entre arrastrar o picar las espadas. Todos viven en Burela pero, como apostilla Regina, "eu nacín en Rúa". Recibiendo por lo bajo el mítico comentario si eres de Rúa: "Entón coñeces a Toñito da Lama, do acordeón".

Sin dar pie a distracciones, la partida se desarrolla en mitad del local, que es ya uno de los clásicos de la localidad portuaria para estos juegos de azar, en las distintas mesas, además de otros de apuestas vía máquina. Las Loterías del Estado donde probar con un pellizquito de la pensión por ver de mejorar el retiro y el futuro de la parentela. Esta cafetería del número 9 de la calle Rosalía de Castro puede decir que está tocada por la suerte, no solo por la clientela, también porque en las Pascuas del 2018 selló un décimo del sorteo del Niño y antes había repartido otro pellizco en el de Navidad. En el sorteo del Niño del 2021 también salió del local otro agraciado con 200.000 euros en el bolsillo.

Acertar está difícil pero tampoco el tute está sencillo, según dice la pareja de varones: "Quen lles gana ás mulleres?", se preguntan. Aunque en la partida del martes por la tarde ellas comenzaron con buenas manos, en la recta final del juego a 12 tantos ellos cogieron una ventaja al hacerles dos de una tacada. No hubo manera, ellas les devolvieron la jugada y tras el empate a once, acabaron por rematarlos en la última mano. No obstante, Dora, muy recordada porque durante años regentó el bar situado frente al instituto de FP O Perdouro, no pierde la sonrisa, vaya como vaya el apunte de la raya, los palitos y los puntos.

Manolo do Anduriña, de otro bar histórico de Burela y que ahora observa la jugada, dice que sobre el tapete hay más de tres siglos de experiencia. Los cuatro jugadores suman 341 años y sus vidas darían para contar en unos cuantos inviernos. Ellos se toman las cosas con calma y ante la sordera, dejan que hablen las cartas mientras Eliseo Fernández, el dueño del Bella Galicia, reparte con discreción los cafés y tés de estos días de frío. Manuel dice que el Bella Galicia por la mañana es para los "jóvenes" de 50 a 60 años y sus partidas. "Eses son os champions pero estes maiores fano moi ben", remacha.