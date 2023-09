Los turistas de A Mariña la ven como "un refugio ideal" para las vacaciones

La comarca de A Mariña se está poniendo de moda y eso se nota en todas las conversaciones durante el verano en los centros neurálgicos de las villas principales de la región, en el boom de los alquileres, la hostelería y, en las cifras de incidencia tras el verano. Desde el 2012 el crecimiento se sitúa alrededor del 60% de visitantes y tiene una tendencia de subida.

Muchos de estos turistas se enamoran tanto de estas tierras que deciden volver de visita a la zona, por sus buenas valoraciones que tienen al final de sus incursiones y visitas. Este es el caso de varios de los turistas que indicaron a este diario que su paso por la comarca les acabó resultando incluso mejor de lo que tenían planeado en un principio.

Buenas razones

Algunos de los visitantes que apuran para disfrutar de las maravillas que guarda a buen recaudo la zona, como Guadalupe Izquierdo y su esposo, indican que Galicia, pero sobre todo el norte es "el perfecto refugio climático". Para ellos, que vienen de una zona más árida como Teruel, "aquí no hay sequía es todo verde y, el clima es mucho mejor de lo que esperábamos", expresan. Algo parecido expresa José Ramón Pérez con su esposa. Él madrileño y ella gallega con familiares en la comarca, aprovecharon para comprar una casa en la zona de Burela para disfrutar del verano en el norte de Galicia. "Las previsiones no aciertan. Este año veníamos disgustados y luego resulta que hace un calor impresionante, quizá por el cambio climático que se sufre en todos los lados, pero sigue siendo un buen refugio", afirman.

El caso de la compra de una segunda residencia no es el único y los padres de Carmen Suárez es otro buen ejemplo de esto. La joven aprovecha para disfrutar de las "magníficas" playas que tiene la zona cuando tiene tiempo disponible. El clima no supone una gran diferencia con respecto a lo que vive ella en Asturias, pero se "escapa" con su perro para disfrutar del paisaje y de las fiestas. "Me encanta el pulpo de aquí. Sabe diferente al de Asturias y además hay muy buen ambiente. Aquí tenéis muchas fiestas", afirma.

Otros de los factores positivos de la zona es que al ser una comarca tan grande, en muchos casos no les da oportunidad ni a los nativos de la zona a visitar las otras localidades por motivo de los quehaceres diarios y obligaciones. Este es el caso de Inmaculada Rivas que aprovechó sus recados por la zona para poder ver un poco de Burela.

Refugio de la masificación

Está claro que uno de los principales atractivos son los paisajes, playas y la buena comida, pero otra de las motivaciones es la falta de masificaciones. Los visitantes afirman que a pesar de lo que pudiera haber aumentado o ponerse de moda la zona, por el momento no ha incidido en la experiencia de "tranquilidad", expresa José Ramón Pérez.

Precisamente, muchas de las propuestas que se indican desde la oficina de turismo van en relación a las rutas de senderismo naturales y que pretenden inculcar tranquilidad y bienestar a los usuarios así como una experiencia de aprendizaje y enriquecedora. De hecho, durante el mes de septiembre el turismo adyacente a este periodo es un tipo de usuario que busca aún más tranquilidad y disfrutar de los placeres naturales de la zona. Otras propuestas son dirigidas a aquellos amantes del arte y la cultura y, en definitiva, ningún usuario se quedará sin disfrutar de su descanso.

Os Sendeiros de Foz salen de ruta el próximo día 26

La asociación de Os Sendeiros de Foz propone una ruta de senderismo para el próximo día 26 de septiembre. La ruta es la de Balboa-Paradís y para poder hacerla hay que apuntarse previamente hasta el 20 de septiembre llamando al 606.71.84.82, 670.36.90.17 o en el email ‘ossendeiros@ yahoo.com’. Piden llevar equipo propio. El precio de la ruta es de 40 euros para socios federados, 45 para semifederados y 50 para socios temporales. La ruta es de dificultad media e incluye la comida.