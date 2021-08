"Los turistas elegirán el destino de su viaje en base a las experiencias que este les aporte"

¿Qué significa hablar de sostenibilidad en turismo?

Un turismo sostenible tiene que ver primero, con un turismo que apueste por la conservación del patrimonio, por rescatar ese turismo de interior, por la capacidad que tenemos del aprovechamiento de los paisajes, la naturaleza, los ríos... toda esa riqueza turística que nos ofrece la naturaleza. Pero también una sostenibilidad social, una apuesta por un turismo que genere bienestar en todos nuestros concellos, en todos nuestros barrios por la capacidad que tiene de estimular la producción local, de kilómetro 0, por la capacidad que tiene el turismo de impactar directamente en la economía de la pequeña y mediana empresa, del autónomo, de los pequeños pueblos del interior de nuestro país. Eso lo representa inequívocamente la oferta turística de Lugo, tanto la interior como la de la costa con esos espléndidos paisajes.

Y los planes de sostenibilidad elegidos para desarrollar en la provincia.

Sí, tanto el que se desarrolla en Ribeira Sacra como el que se va a desarrollar en A Mariña siguen esa línea. Son dos planes en los que el Estado compromete más de cinco millones en inversiones.

¿Qué aportarán estos planes a la oferta turística de Lugo?

Los planes de sostenibilidad están basados en una transformación integral del destino. Cuando hablamos de esta transformación lo que queremos es que nuestro destino se adapte a los retos del futuro y esos retos pasan por una sostenibilidad medioambiental, es decir, por una práctica del turismo que sea compatible con la conservación del medio ambiente y del territorio. También tiene que ver con una sostenibilidad social y económica, que la actividad turística sea percibida realmente como un beneficio para el conjunto de los destinos, que no sea algo que enfrente a los residentes con los turistas o con los peregrinos. Y también una sostenibilidad territorial. Estos planes están pensados para relacionar la oferta a lo largo del territorio, a lo largo de la provincia de Lugo, pero también para relacionar muchos de esos destinos con otras propuestas turísticas en todo nuestro país. Yo creo que ahí hay un elemento fundamental sobre el que también se trabaja, que es el producto turístico, por ejemplo en A Mariña hay una apuesta por el desarrollo de rutas de senderismo, de rutas de BTT y lo mismo en Ribeira Sacra que he podido comprobar que el proyecto lo que busca es desarrollar la experiencia fluvial, la experiencia turística en el río. Son todas esas experiencias, ese producto turístico, el que nos tiene que ayudar a extender la estancia de los turistas aquí en la provincia y que no solo se alargue sino que mejore la rentabilidad de su visita.

¿Un concepto de turismo adaptado a un nuevo perfil de turista?

El turista cada vez es más exigente, quiere que su estancia cada vez sea más completa y da igual si esa estancia se desarrolla en un destino de sol y playa costero o de interior. Lo que sí que quiere cada vez más es una estancia única, es decir, que su estancia sea singular, diferente a cualquier otra estancia y yo creo que ahí también la apuesta que desde el destino podemos hacer por las tecnologías es fundamental para que nos ayuden a convertir esa experiencia en única. Y también creo que el turista que viene es cada vez más experiencial; quiere no solo estar en un hotel, no solo tener un viaje sino que quiere conocer la gastronomía, el patrimonio, visitar los pueblos, pasear las calles, comprar los objetos más tradicionales o subirse a un barco para conocer un paisaje único. Todas esas experiencias yo estoy seguro que cada vez más van a determinar la elección del turismo para su viaje.

La provincia de Lugo también participa en los fondos del Plan Nacional Xacobeo 21-22. Este es un año especialmente importante por la celebración de un Año Santo excepcional que se ha extendido al 2022.

El Plan Nacional Xacobeo es un plan que lo que quiere es hablar del Camino de Santiago como una marca España en la que todos los españoles se sientan especialmente orgullosos de la oferta de nuestros caminos de Santiago. Solo en esa propuesta y solo en lo relativo a la conservación del patrimonio histórico y cultural vamos a invertir siete millones de euros en la provincia de Lugo. También vamos a ver cuál es la participación de los destinos turísticos lucenses en el plan nacional de sostenibilidad del Xacobeo. Tenemos un interés real de traer inversión de los presupuestos generales del Estado y de los fondos europeos para transformar y mejorar la oferta turística de la provincia.

¿Dentro de la mejora turística se incluye una mejora de la profesionalización del sector?

Sí, en el plan de modernización y competitividad del sector turístico, un plan que vamos a desarrollar con el apoyo de los fondos europeos, con más de tres mil millones de euros, para invertir en la transformación y la competitividad del sector a nivel nacional. En primer lugar, vamos a hacer una apuesta, que por cierto es una apuesta con la que venimos colaborando tradicionalmente con la Xunta, en el desarrollo del sistema de calidad turístico español que nos permite formar agentes turísticos y a promotores turísticos en destino en conceptos asociados con la calidad y lo que queremos es convertir el sistema de calidad en un sistema de sostenibilidad integral incorporando nuevos ámbitos de formación relacionados con la sostenibilidad. Se destinarán 45 millones de euros a promover precisamente esa transformación integral. Y además vamos a invertir 53 millones de euros en el desarrollo de competencias digitales en el sector turístico en colaboración con asociaciones y escuelas de negocios que nos permitan que el sector turístico también aprovecha esas nuevas tecnologías y esté formado para hacerlo.

¿Qué previsiones manejan en el sector turístico para este año?

En base a varios elementos que vamos corrigiendo, prevemos cerrar el 2021 aproximadamente con el 50% de turismo internacional respecto a 2019 y estamos viendo como evoluciona el mercado doméstico. Una noticia muy buena es la de buscadores de casas rurales que ya anticiparon que el 70% de las casas rurales en España estaban ocupadas a finales de julio. Esperamos que el destino rural y doméstico se active aún más de ese 50% internacional, con lo cual con cautela y sabiendo que este no va a ser el año en que recuperamos las cifras de 2019, yo creo que si cada vez más somos conscientes de que vamos a mejorar las cifras de cierre del ejercicio 2020.