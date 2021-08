Los turistas buscan rutas de senderismo, menos calor y tranquilidad en la comarca

La sensación generalizada de que este verano la comarca recibió a muchos visitantes la corroboran las oficinas de turismo que, en muchos casos, aseguran que los niveles de personas que atendieron, con colas en muchas ocasiones, superan a los recibidos en 2019, antes de la pandemia.

A la espera de cerrar las cifras oficiales al término del mes de agosto, todas las oficinas coinciden en señalar que el volumen de gente fue bueno durante todo el verano, pero fue en este mes de agosto cuando se están batiendo todos los récords. Las rutas de senderismo, las temperaturas suaves y la tranquilidad que ofrece tanto la costa como el interior de A Mariña son los principales atractivos que buscan los visitantes.

El 90% de los visitantes este verano fueron nacionales, sobre todo de Madrid, Castilla y León, Cataluña o Andalucía y el perfil que más visitó las oficinas de información fueron familias y parejas en busca de planes que desarrollar en la zona y puntos de interés que visitar.

Uno de los centros neurálgicos del turismo comarcal es Foz. Su oficina de turismo registró 1.231 visitantes en los meses de junio (243) y julio (988). Con las cifras de agosto pendientes, Iria Sánchez reconoce que "en agosto tivemos moita máis xente que en xullo".

En esta oficina, donde además está ubicada la oficina de turismo virtual de la comarca, "a xente pregunta por Foz, pero tamén pola Mariña en xeral" y sobre todo, una tendencia general es hablar del tiempo: "A xente agradece este tempo, son menos aos que lles gustaría que fixera máis sol".

Los planes más demandados en esta oficina son las rutas de senderismo y las actividades acuáticas. Este fin de semana, la localidad recuerda la Festa Normanda con un programa de actos reducido con actividades en la zona del puerto.

Las rutas y las visitas guiadas también son de lo más demandado en Viveiro. "El programa de visitas guiadas que tenemos todos los días está teniendo mucho éxito", asegura la concejala de turismo, Marisol Rey.

A las visitas por el casco antiguo vivariense, el Monte Castelo o propuestas de senderismo está la alternativa de conocer Viveiro desde la ría. "En Viveiro, la afluencia de gente ya empezó a finales de mayo y por los datos de reservas que ya hay, la primera quincena de septiembre se prevé que sea tan buena como la primera de agosto", reconoce Rey, que subraya que "este verano hay mucha más gente que otros años y más que en 2019".

"La gente viene buscando la tranquilidad y el descanso y apuesta por hacer senderismo y disfrutar de la gastronomía", indica Rey, que subraya que las playas tienen gente aunque esté nublado, "porque la gente viene de mucha calor y agradecen este tiempo y los disfrutan así".

Al lado de Viveiro, ya en el municipio de O Vicedo está uno de los parajes naturales más visitados, Fuciño do Porco, que agotó los pases diarios muchos días.

Otro de los municipios con mayor afluencia de gente es Ribadeo. La playa de As Catedrais sigue siendo su buque insignia, pero la apuesta del Concello desde hace años por canalizar ese volumen de visitas al resto del municipio está teniendo efecto y cada vez más visitantes se acercan a conocer el casco urbano, por el que también hay visitas guiadas, o elige alguna de las rutas de senderismo o propuestas de naturaleza que ofrece.

Particularidades. La oficina de turismo de Barreiros está empezando su andadura, pero su responsable, Sofía López, reconoce que este verano la afluencia de personas en busca de asesoramiento fue importante.

"As rutas de sendeirismo son a actividade pola que máis preguntan e tamén por lugares para visitar na comarca en xeral e incluso, algúns por outras zonas de Galicia, como a Ribeira Sacra", asegura. En Barreiros, la afluencia de gente fue más homogénea a lo largo de todo el verano sin destacara un mes por encima del otro y todos "se mostran encantados co tempo porque chegan fuxindo da calor".

El puerto de Burela y su actividad se está revelando como un fuerte atractivo para la localidad. Las cifras de personas que pasaron por la oficina de turismo, situada precisamente en el muelle, lo corroboran: 1.703 en julio y 2.068 en lo que va de este mes.

"A xente pregunta moito polo barco museo, que en xullo recibiu 1.096 visitas, 239 máis que en 2019, e polas actividades que se poden facer no porto", asegura la responsable de la oficina, Iria Pita.

La pandemia impidió seguir con las visitas guiadas a la lonja, por las que los visitantes siguen preguntando. "As actividades vinculadas ao mundo mariñeiro son as que se levan a palma e tamén as rutas xeolóxicas que sempre se completan", explica Pita.

Al igual que otros años, es el turista madrileño el que despunta en las estadísticas, pero a diferencia de otros años en los que la mayoría de los turistas eran de Castilla y León o el País Vasco, "este verán houbo máis variedade con xente de distintos puntos de España".

Además por Burela pasaron franceses, holandeses y alemanes. "O que máis lles gusta da zona é a tranqulidade e que as temperaturas non sexan tan elevados como noutros sitios, ademais das paisaxes, sobre todo as praias", añade.

Interior. El interior también existe en el litoral lucense y este verano fueron muchos los que apostaron por conocer estos municipios. Un ejemplo es A Pontenova, con mucha afluencia de gente, sobre todo este mes.

"Este ano estamos tendo moita máis xente ca outros anos con diferenza", apunta Carlos Morado, desde la oficina de turismo, "habitualmente achégase moita xente de Cataluña e o País Vasco preguntando polos fornos, pero este ano rexistráronse moitas visitas dende Andalucía, de cidades como Granada, Sevilla ou Cádiz".

"Vese moita xente que chega escapando da calor", reconoce Morado, que subraya que habitualmente se registraban bastante visitas de franceses, "pero este ano non".

Las rutas de senderismo son la actividad estrella en A Pontenova, que ofrece hasta siete alternativas incluyendo la senda verde del antiguo tren minero. "Este verán a xente quere evitar as aglomeracións e optaron en moitos casos por algunha das rutas que temos, en lugar de pola vía verde, que empeza a estar máis masificada", explica Morado.

Las rutas de senderismo también son una de las actividades más demandadas en Mondoñedo, además de las visitas a la Cova do Rei Cintolo. El patrimonio arquitectónico de la ciudad y el barrio de Os Muíños son otros de los puntos más visitados.

A Pontenova: primeros interesados en la futura tirolina

El responsable de la oficina de turismo de A Pontenova, Carlos Morado, reconoce que muchos de los visitantes que este verano se acercaron a la localidad ya mostraron su interés por la futura tirolina que se instalará y formará parte de una completa visita guiada que acercará al visitante al pasado minero del municipio.



"É certo que xa preguntan, pero aínda se están cerrando os flecos e cando se abra haberá unha páxina web específica para facer as reservas", explica.



Distintas opciones



La tirolina se inaugurará al mismo tiempo que las entradas en mina Consuelo y se ofrecerán al visitante distintas opciones para que elija aquella que mejor se adapte.

Barreiros lanzan un vídeo promocional y postales digitales

El Concello de Barreiros eligió el final del verano para lanzar dos nuevas herramientas de promoción turística. Se trata de un vídeo promocional basado en el paisaje con el que pretende transmitir una imagen de tranquilidad y unas postales digitales descargables para que los viajeros puedan llevarse un recuerdo del municipio. "A idea é fomentar a chegada de turistas en tempada baixa e incrementar os días de estancia así como premiar a elección deste destino", explican desde el Concello.

El vídeo promocional, bajo el lema ‘Barreiros queda en ti’ se centra en las sensaciones de libertad, paz y conexión con la naturaleza y con la cultura que ofrece el municipio a lo largo de todo el año y sigue la línea del llamado ‘turismo slow’. Desde el Concello agradecen las colaboraciones para su grabación.

Las postales digitales están pensadas para premiar a las personas que visitan el municipio y pueden descargarse gratis en la sección de turismo de la página web municipal.

El gobierno local explica que "as suaves temperaturas, a práctica de actividades na natureza, a tranquilidade e o contacto coa cultura local propician a chegada de viaxeiras e viaxeiros moito máis alá dos meses de xullo e agosto".

"En contra do que se pensa, o litoral da Mariña lucense é unha das zonas costeiras de Galicia onde menos chove ao longo do ano segundo os informes climatolóxicos anuais elaborados por Meteogalicia", indican.

Ribadeo. Con el objetivo también de desestacionalizar el turismo, Ribadeo acaba de lanzar SetembroXNatural. Este proyecto incluye rutas geológicas y visitas guiadas por la naturaleza con las que pretenden potenciar la Senda Azul y el Camino Natural del Cantábrico, además del Camino de Santiago. La idea es captar el turista que llega en septiembre a través de actividades centradas en el disfrute de la naturaleza.