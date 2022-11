Tres turismos dañados al atropellar un jabalí entre O Folgueiro y San Román, en O Vicedo

Tres automóviles resultaron dañados en las defensas y los bajos al atropellar un jabalí en el lugar de A Serra, entre O Folgueiro y San Román, en el municipio de O Vicedo. El accidente ocurrió pasadas las ocho y cuarto de la tarde de este viernes en la carretera general LU-862.

Uno de los turismos arrolló al animal cuando este invadió la vía en una zona de recta, que es paso habitual para estos animales, El jabalí quedó tendido en el otro carril al parar el coche y otros dos turismos que le seguían se apartaron para adelantarle, momento en que se toparon con el ejemplar pasándole por encima al no verlo y sufriendo daños diversos. Otros vehículos también pasaron sobre él, pero no tuvieron desperfectos y no se detuvieron.

El mamífero, de unos cien kilos de peso según quienes le vieron, quedó tendido en el medio de la calzada, por lo que fue necesario apartarlo para evitar que otros vehículos se lo llevasen también por delante.

La Guardia Civil de Tráfico se desplazó al lugar del siniestro para levantar el atestado del accidente de circulación y tuvo el apoyo de Protección Civil de O Vicedo.