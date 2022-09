Turismo también en septiembre en Burela

El mes de septiembre sigue siendo verano y en Burela optaron por alargar algunas de las visitas guiadas planificadas para el periodo estival. Concretamente las del barco museo Reina del Carmen, las de la asociación de rederas Cabo Burela y las del local de marineros jubilados de A Moncloa. Además para el día 17 está prevista la última ruta geológica programada este verano por la zona de A Marosa. "A través destas visitas que tiveron un gran éxito ao longo de todo o verán ofrécese a posibilidade a moitos dos visitantes que chegan a Burela de mergullarse nas entrañas da zona portuaria e no seu funcionamento e actividade", aseguró el edil de Turismo y teniente de alcalde, Ramiro Fernández Rey, que calificó este 2022 como "ano histórico" para el turismo en el municipio.

Así, destacó los 6.197 visitantes que llegaron a la oficina de turismo, un 60% más que el año pasado. Predomina el turismo nacional y entre los extranjeros, los franceses. En cuanto a las visitas guiadas, el barco museo registró 3.002, lo que supone un incremento del 28,63% con respecto a 2021; la Ruta do Peixe registró 1.217, la conservera Faro de Burela tuvo 760 y la asociación de jubilados, 200. Por la iglesia de Vila do Medio optaron 56 personas. "Cos datos na man, Burela está emerxendo", dijo Fernández Rey, "posto que nunca se ofreceron tantas actividades tanto a nivel público como privado e iso tivo unha repercusión tremendamente positiva á hora de atraer xente á vila". "Seguiremos traballando para mellorar a afluencia en beneficio principalmente da hostalaría, comercio e tamén pisos turísticos", subrayó el concejal, que lamentó la postura de la oposición: "A pesar dos agoreiros que fan declaracións case convidando á xente a non vir a Burela recollemos datos históricos".

CRÍTICAS. Precisamente este miércoles los populares bureleses lamentaban, otra vez, "a falta de solvencia do goberno socialista de Burela" porque "as praias xa non dispoñen de bandeiras azuis dende o día 1, cando a concesión deste distintivo de calidade comprende ata finais de setembro". Desde el PP criticaron no solo esto sino que aseguraron que la bandera que ondeó este año no era la oficial sino una "raída e gastada de varias temporadas anteriores porque non fixeron os deberes e non contaron coas oficiais a tempo".

El portavoz popular, Manuel Rouco, aseguró que fueron "moitas as irregularidades" del gobierno este verano. A este respecto expuso que los socorristas fueron contratados una semana más tarde y no se completaron las plazas disponibles por las condiciones ofertadas, puesto que "houbo titulados en socorrismo anotados na oficina de emprego de Burela ao longo deste verán". También asevera que las instalaciones y los equipos para estos profesionales "ou son insuficientes ou estaban caducados ou en mal estado ou, simplemente, non existen". "A isto hai que sumar que os baños públicos habilitados na Marosa e no Portelo non estaban nas mellores condicións debido a que non se limpaban todos os días e sufrían atascos continuos nalgúns casos", explicó Rouco.