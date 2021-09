El turismo recupera brío

La llegada de turistas a la comarca fue una constante en los meses de julio y agosto. Aunque los municipios más turísticos siguen liderando el número de visitantes cada vez son más los viajeros que se deciden a conocer distintos puntos de la comarca y este verano hubo turistas en cada rincón de A Mariña. Así lo reflejan los datos, como los que ofrecieron este jueves Ribadeo y Burela.

Las oficinas de turismo de Ribadeo recibieron cerca de 75.000 visitas en julio y agosto. Solo en agosto, la oficina de la villa recibió 14.000 viajeros y la de la playa de As Catedrais, 19.000. Además, el concejal de turismo, Pablo Vizoso, aseguró que "segue a alza a tendencia de persoas que pernoctan na vila", con una ocupación entre el 95 y el 100%.

Madrid sigue siendo el principal destino emisor, seguido de Cataluña, Andalucía, Valencia y País Vasco. Vizoso también destacó que, pese al descenso del turismo internacional, se registró un aumento de los viajeros de Portugal e Italia, "que duplica practicamente o rexistrado en anos anteriores e que se iguala a Francia, que segue a ser o principal emisor". Además, Ribadeo recibió 24 grupos organizados.

En el caso del Camino Norte, la oficina de información al peregrino recibió cerca de 2.000 viajeros y el punto de información del santuario de Nosa Señora das Virtudes, 260.

Por su parte el concejal de turismo de Burela, Ramiro Fernández Rey, destacó las cerca de 4.000 consultas registradas en la oficina de turismo y una ocupación hotelera cercana al 100%. "Estas cifras son positivas e están recuperando a tendencia de antes da pandemia", dijo. "Calquera que viñese a Burela podía ver moitísima xente polas rúas e nas praias", señaló. En este caso, Madrid, Castilla y Léon y País Vasco son los principales emisores de viajeros.

Fernández Rey también destacó el éxito de las visitas guiadas al barco museo Reina del Carmen, a pesar de aforo limitado a diez personas. "O mes de xullo foi espectacular e case dobrou a afluencia do ano 2019 que fora bo", indicó. También fueron un éxito las rutas geológicas, pero el edil reconoció que las visitas a Vila do Medio no alcanzaron las cifras esperadas.

Viveiro y Burela están presentes en Turexpo

Viveiro y Burela están presentes desde este viernes y hasta el domingo en el salón turístico Turexpo que se celebra en el marco de la feria Semana Verde, que este año cambió de fecha.



Viveiro contará con un expositor individual en el que ofrecerá información del municipio y se proyectarán vídeos. La concejala de turismo, Marisol Rey, el teniente de alcalde, Jesús Fernández y personal de la oficina de turismo están este viernes en Silleda. Rey mantendrá encuentros con turoperadores internacionales y también está prevista una degustación con 300 raciones de empanada de merluza y 120 raciones de pan de los apóstoles.



Burela también volvió a elegir este salón para su promoción turística. En su caso organizaron una degustación de bonito que será el domingo contando con la colaboración de la asociación cultural Ledicia.