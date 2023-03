De seguidores del Baskonia a fanáticos de Rinlo

Un declarado aficionado al club de baloncesto Baskonia, de Vitoria, pero también a la buena comida y a la buena compañía, Rafa Muntión, no es tan aficionado a los aviones. Por eso cuando viajaba con el equipo por Galicia para cubrir sus partidos para Radio Vitoria, una emisora vinculada a ETB, él prefería irse en coche por su cuenta y, normalmente, paraba en Cudillero camino de los destinos habituales: Lugo contra el Breogán o Santiago contra el Obradoiro. Pero un día un amigo de la radio le hizo una sugerencia: "Me dijo que me fuese a Rinlo, que iba a quedar asombrado, y además me sugirió que me quedase en el hotel Mi Norte, que está muy cerca de allí. Probé y la verdad es que me sorprendí mucho. Por la comida, por el paisaje, y por la gente, que la verdad es que es encantadora".

Desde aquella primera visita, Rafa Muntión tuvo claro que quería seguir pasando por Rinlo "porque yo sí que conocía Ribadeo. La playa de Las Catedrales, que es muy impresionante, y el pueblo, que es precioso, pero claro, Rinlo ni idea. El primer día llegué a La Cofradía un poco tarde y me hicieron un arroz con bogavante que me quedé asombrado".

Y ahí empezó a reclutar a otros aficionados tanto a viajar como al baloncesto para crear el Comando Rinlo, que ahora se desarrolló aprovechando las nuevas tecnologías y tiran de grupo de WhatsApp. Muchas veces hacen los viajes en autocaravanas.

Procede de una ciudad de baloncesto y por eso identifica con facilidad a otras ciudades similares: "Se nota que Lugo es parecido, que la gente lo vive mucho. Allí también fui a comer a sitios estupendos".

Con el paso del tiempo fueron haciendo más y más visitas a Rinlo y también a la zona, y a él en concreto le convenció totalmente: "Yo siempre digo que la costa de Lugo es una gran desconocida y que vale mucho la pena. Se conocen muchísimo otras de Galicia, pero no tienen nada que ver con esa zona de Lugo, que por lo menos para mí es mucho mejor, así que ahora tenemos esto montado y vamos cuando podemos".

A conseguir esa buena impresión admite que le ayudaron en Mi Norte, donde "Cristina, la dueña, siempre nos da consejos de a dónde ir. Tiene el hotel decorado con motivos de películas de cine y la verdad es que es una gozada".

EL BOCA A BOCA. La existencia de este particular Comando Rinlo formado a partir de una afición deportiva es una demostración del funcionamiento del turismo con el boca a boca. Además, en los últimos años la oficina de turismo de Ribadeo ya venía registrando un incremento notable de las visitas a la villa de gente procedente del País Vasco, algo que ahora es más sencillo gracias a la conexión ininterrumpida por autovía.

Dentro de unos meses el Comando Rinlo promete hacer parada en el pueblo que le da nombre con gente nueva. Otra buena ocasión para que siga el boca a boca.