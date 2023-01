El turismo y la lotería fueron una gran inyección económica para la comarca

La casualidad quiso que en torno a Ribadeo girasen varios focos informativos comarcales a lo largo del año que ya ha acabado. Uno de ellos fue una noticia extraordinaria. El día 11 de noviembre, en el sorteo de la Once conocido El once del once de la Once el premio extraordinario de 11 millones de euros lo repartía en Ribadeo Juan Antonio Pérez Cantero, un vendedor que cubre una ruta habitual entre la playa de As Catedrais y el hipermercado de Eroski ribadense. Es el mayor premio que un juego de azar dejó hasta el momento en la comarca de A Mariña y fue con el número 19.569.

A esos once millones a un cupón en concreto hubo que sumar otros nueve premios más de 50.000 euros a otros tantos cupones de la misma serie. Nunca llegó a saberse a quién le había podido tocar semejante cantidad de dinero, que se cobró varias semanas más tarde en Madrid.

Política

Otro foco noticioso que generó Ribadeo fue en el ámbito político. El 17 de diciembre el que lleva ya 16 años como alcalde, el nacionalista Fernando Suárez Barcia, anunció que no se presentará a la reelección en los comicios que se celebrarán el próximo mes de mayo. Se cierra una etapa muy marcada por la personal forma de ejercer la alcaldía de Fernando Suárez. Recoge el testigo su actual número 2, Pablo Vizoso Galdo, cuyo relevo, como siempre en estos casos, es una completa incógnita.

En todo caso, a nivel político esta no va a ser la última sorpresa de estas características que se va a generar y en poco tiempo habrá más movimientos parecidos.

En este ámbito es imprescindible remarcar otra marcha fundamental. Es la de la que fue alcaldesa de Mondoñedo y todavía concejala en dicho Concello, Elena Candia, quien en un movimiento político sorprendente avanzó que será la próxima candidata a alcaldía por el Partido Popular en la capital lucense. Su trayectoria en Mondoñedo fue espectacular dejando un reguero de logros difícil de igualar.

Turismo

Es una pata fundamental de la economía de la comarca y por eso es importante reseñar que el verano de 2022 fue muy destacable porque se recuperaron niveles de ocupación previos a la pandemia y por fin el sector respiró recuperando la completa normalidad.

En este apartado se puede incluir un evento tan descomunal como el Resurrection Fest, que según los cálculos de la organización acercó a Viveiro a 140.000 personas durante los cinco días que duró un festival que aunque tuvo la significativa baja del grupo Korn, acabó convenciendo con otros como Bring Me The Horizon o los clásicos Ángelus Apátrida.

A otro nivel distinto pero sin salirse del ámbito turístico hay que destacar que el 11 de febrero el presidente de la Diputación, José Tomé, y el alcalde de A Pontenova, Darío Campos, inauguraban las instalaciones de la tirolina de dicho municipio. No es solo la tirolina, sino todo un proyecto de turismo de naturaleza que echó a andar con gran éxito gestionado por la empresa Xesteco. Además, se estudiaron las antiguas minas para conocer su alcance exacto. Es el proyecto más avanzado de la comarca en turismo natural.