Un turismo choca con unos jabalíes en Vilaframil y el conductor acaba con contusiones

Un accidente ocurrido en la noche de este sábado, hacia las diez y media, en la zona de Vilaframil se saldó solo con daños materiales y contusiones en el caso del conductor del automóvil involucrado. Varios jabalíes invadieron la carretera N-634 frente a un concesionario de vehículos y nada se pudo hacer para evitar la colisión.

Un particular alertó a la central del 112 en Galicia indicando que los ocupantes del vehículo estaban libres y accesibles. También pidió asistencia sanitaria, aunque después no hizo falta y el 061 no llegó a desplazarse hasta el lugar del siniestro. También se alertó a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Ribadeo y Protección Civil.