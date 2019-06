El TSXG ordena repetir las elecciones en una mesa del concello de Burela en el plazo de tres meses. El fallo, que se acaba de conocer, estima el recurso presentado por la formación política Burela Sempre.

Esta decisión supone que no se puede constituir el Ayuntamiento de Burela, en donde el PSdeG-PSOE fue el partido más votado, hasta que se repitan los comicios en esa mesa electoral, pero no afecta a la constitución de la Diputación. Los comicios deberán repetirse en la mesa instalada en el instituto Perdouro, en la que tienen derecho a voto más de 600 personas, con lo que los resultados globales podrían modificarse.

El 26-M el PSOE obtuvo seis concejales en Burela, el PP 4 y el BNG 3. Burela Sempre fue la cuarta formación más votada, pero no obtuvo representación. La formación presentó el recurso porque los seis votos nulos que se registraron en esa mesa electoral no se incluyeron en los sobres para poder analizar la causa de la anulación.

Carlos Peinó considera que el fallo acerca un poco más a Burela Sempre a la corporación municipal

Al no poder revisar la junta electoral de zona esos seis votos nulos no se pudo determinar si alguno podía ser válido, lo que podría influir en que el décimo tercer edil en juego fuese para Burela Sempre y no para el BNG. Los seis votos nulos no se incluyeron en el acta de escrutinio para que los comprobase la junta electoral de zona de Mondoñedo. Estos son los dos principales argumentos del TSXG para ordenar repetir las elecciones municipales.

Este fallo se produce al día siguiente de que el Tribunal Superior de Xustiza Galicia le diese la razón a Independentes por Monterroso en el recurso socialista por desestimar un voto, lo que ha retrasado la constitución de este Ayuntamiento lucense de A Ulloa.

REACCIONES. Para el candidato de Burela Sempre, Carlos Peinó, es una “boa noticia” que las elecciones se repitan porque es una situación que les acerca un poco más a entrar en la corporación municipal, de la que se quedaron fuera.

Alfredo Llano espera que la situación se resuelva lo antes posible para que la corporación pueda quedar constituida cuanto antes

Peinó, que se enteró a través de El Progreso de la sentencia, aguarda que el resultado les favorezca y agradece los apoyos que están recibiendo de los vecinos.

Por su parte, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, espera que la situación se resuelva lo antes posible para que la corporación pueda quedar constituida cuanto antes. "Agardamos que non se demore moito, porque temos que tomar determinadas decisións para o que sería mellor que o funcionamento do concello estivera normalizado e non seguir en funcións".

Una situación, recuerda el regidor, a pesar de la cual están trabajando con normalidad "levando o traballo con rigor e responsabilidade e primando sempre o interés xeral da localidade" y se compromete "a buscar o consenso entre todas as forzas" en caso de que surgiera algún tema de mayor trascendencia.

Mario Pillado: "Temos que estudiar ben a sentenza para ver como podemos manobrar"

Antes de conocer la sentencia, se había fijado para el 5 de julio la constitución de la corporación burelesa, que ahora habrá que retrasar casi con seguridad a después del verano.

El portavoz del BNG burelés, Mario Pillado, esperará a poder conocer la sentencia en profundidad para hacer valoraciones más específicas. "Temos que estudiala ben para ver como podemos manobrar", recuerda el actual edil, que acatará el fallo "porque vivimos nunha democracia", aunque duda de que los votos nulos que no aparecieron en la mesa del Perdouro "puideran beneficiar á outra formación", aludiendo a Burela Sempre, la marca de Manuel Martínez, que se presentaba por vez primera a los comicios.

DIPUTACIÓN. Este fallo no tendrá impacto en la constitución de la Diputación. El artículo 205 del capítulo III de Procedimiento Electoral de la Loreg prevé que "en el caso de que deban convocarse nuevas elecciones en algún municipio de la provincia, bien por no haberse presentado ninguna candidatura, bien por haberse anulado total o parcialmente el proceso como consecuencia de los correspondientes recursos contenciosos-electorales, no se pospondrá la constitución de la Diputación Provincial".