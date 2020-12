O TSXG declara nulo o Ere de Alcoa

(Avance)

A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declarou nulo o Ere de Alcoa ao apreciar mala fe nas negociacións por parte da empresa.

O presidente do comité de empresa, José Antonio Zan, asegurou estar moi "orgulloso de poñer xunto cos meus compañeiros ese gran de area para que se fixera xustiza".

Zan confía en que agora "Alcoa recapacite e se sente a negociar a venda canto antes".

A sentenza chega antes do Nadal, o que axudará aos traballadores a pasar unhas festas "máis tranquilas", afirmou Zan

O TSXG xa estimara no seu día as demandas do comité de empresa e prohibira paralizar as cubas. Agora, con esta decisión, anúlase o Expediente de Regulación de Emprego que afectaba a 524 traballadores da factoría de San Cibrao.