True Mountains soa eléctrico no seu terceiro disco, que presentará en Viveiro

A "pequena familia" de True Mountains está a piques de dar á luz ao seu terceiro álbum, o primeiro en formato eléctrico, do que este grupo formado nas súas dúas terceiras partes por viveireses xa avanzou o primeiro tema e videoclip, Social trap, ao tempo que recada fondos para axudar ao financiamento do proxecto e pecha datas para a xira de presentación en salas de todo o país que terá parada en Viveiro, como non podía ser doutro xeito.

Iván Pérez, voces e guitarra, lidera a formación xunto ao tamén viveirés Marco Paraños, batería e coros —co que leva tocando dezasete anos, dende Twenty Fighters—, e Nacho Martín, arxentino afincado na Coruña ao mando do baixo e que tamén fai os coros. O disco sairá á luz o 31 de xaneiro, despois de preto de dous anos compoñendo ao tempo que xiraban co seu último traballo, Walk. "É a primeira vez que compoñemos temas para o formato eléctrico, que era o que máis nos apetecía neste momento", comenta Pérez sobre un disco con letras en inglés e sons que "inevitablemente" pola utilización da batería, o baixo e a guitarra eléctrica lembrarán ao rock ou o punk, pero que incorporan cadencias do rap ou do reggae. "Intentei deixarme fluír, ser honesto co que me ía gustando", recoñece o músico.

Detrás deste novo disco hai moito traballo. "Somos autoxestionados, por iso necesitamos axuda do crowdfunding para facelo posible", sinala Iván Pérez, quen destaca que compuxeron o material "na súa totalidade" e despois asumiron todo o traballo posterior. "Adiantamos todo o que foi a gravación, a mezcla, a masterización no estranxeiro... tamén temos amigos que nos axudan cos deseños e cos videoclips e o merchandising vendémolo e repartímolo nós", conta. Os interesados en aportar poden facelo no enderezo electrónico https://www.verkami.com/projects/24580-true-mountains-preparamos-nuestro-tercer-disco.

True Mountains xa ten pechadas datas para presentar o novo traballo antes do verán en Madrid, Euskadi, A Coruña e Viveiro —o 29 de febreiro no Flora—, e programa outras citas en Burgos, Xixón, Barcelona, Valencia, Granada ou Málaga. A súa intención é tocar o máximo posible, sempre coa comprensión das familias e a compatibilidade dos traballos. "A nosa banda é un hobby, desfrutamos de facelo pero intentamos que sexa factible porque supón moito tempo e diñeiro", sinala Pérez, quen considera que hoxe non é difícil iniciarse na música polas facilidades de internet pero si o é "pegar o salto a estar en festivais e facer unha xira en salas dignas cunha afluencia mínima que permita volver á casa pagando a gasolina e o bocata".