¿Por qué no hay truchas y salmones en el Eo?

La Universidade de Santiago comenzó este miércoles un estudio sobre la falta de salmónidos en el río Eo. Está dirigido por el biólogo Fernando Cobo y lo ha encargado el gobierno municipal de A Pontenova, en cuyo tramo urbano comenzaron los primeros muestreos. El alcalde de la localidad, Darío Campos Conde señaló que se trata de "un proxecto que se financia a través do plan único da Deputación cun investimento de 10.000 euros, e do que se obterán resultados a finais deste mesmo mes co fin de coñecer as respostas a este declive".

Campos remarcó que esta iniciativa "é un clara aposta do goberno municipal da Pontenova en prol de preservar a nosa fauna e noso medio ambiente, e para coñecer así de xeito pormenorizado e científico o que pasa exactamente co río Éo para que ano tras ano as cifras de troitas e salmóns, diminúan, o que conlevaría a extinción destas especies, algo que sería letal para a nosa comarca".

El declive de la población de truchas y salmones, con fluctuaciones importantes en su pesca de unos años a otros, es un tema recurrente en toda la cuenca del Eo y sus afluentes. "O río Éo temos que preservalo, mimalo e coidalo", indicó Darío Campos. Los pescadores han señalado múltiples causas, desde la contaminación, la falta de limpieza de vegetación que asombra las riberas (que muchos biólogos rechazan), la acumulación de obstáculos en el cauce, el cambio climático, la llegada de otras especies competidoras río arriba como la boga, etc.

El regidor afirmó que "o río Eo é vital no futuro da nosa vila, e entre todos temos que mantelo e conservalo, aínda que non sexa unha competencia local. Hai que lembrar que o noso Concello sempre foi un punto de encontro e un referente para os pescadores de toda España. Por iso temos que seguir impulsando propostas e iniciativas que contribúan a mellorar a nosa comarca e noso medio ambiente".