Suso López Penabad y Pedro Rodil tienen en marcha en un rincón de la parroquia ribadense de Remourelle un proyecto empresarial pero completamente fundido con el entorno en que se ubica su finca. Se extiende bajo robles y castaños y entre un río que serpentea en una finca en la que desde hace dos años ellos trabajan produciendo setas de forma totalmente ecológica. La empresa se llama Shiifos, que es un juego de palabras con el shiitake, la seta que producen mayoritariamente, aunque también cultivan maitake y aprovechan las castañas de sus árboles.

Pero entre que dieron sus primeros pasos y obtuvieron su primera cosecha lista para vender pasaron dos años. De formación, aprendizaje y como reconocen ambos, tensión y espera, porque explican que no intervienen absolutamente en nada del proceso. "Limitámonos a inocular no tronco, selalo con cera de abella e esperar a que saian", explican, para subrayar que es un proceso absolutamente ecológico que les hace estar, por ejemplo, integrados en Craega.

La finca pertenece a López Penabad, que recuerda que con seis años ya salía con su padre a recoger setas al monte. Luego se hizo ingeniero técnico Forestal, siguió aprendiendo y llegó un punto en que conoció la empresa asturiana Fungi Natur, donde les explicaron cómo trabajan de forma ecológica. De ellos aprendieron mucho, incluso el proveedor de la propia seta para implantar, que llega desde Bélgica en serrín de roble para protegerla así todo lo posible.

Tras contactar con Pedro Rodil, empezaron a trabajar para sacar la empresa adelante. "Teño que decir que si resulta algo frustrante que non haxa moitas axudas para empezar, ou ningunha", recuerda Suso López, quien sin embargo aclara que "en Extensión Agraria e no Concello de Ribadeo, así como en A Sucadoira si nos trataron moi ben. Abríronnos as portas e axudáronnos a comercializar, pero debería haber máis mecanismos para axudar á xente a empezar".

Su ámbito natural para la salida de las setas serían los restaurantes, que como todo en general ahora están en apuros. Ellos agradecen el apoyo del San Miguel, Montero, Casa Pepe y O Lugar do Sixto, en Cordido, que son con los que están trabajando más a menudo. Pero cualquiera pueda pedirles setas solo llamando al 689.03.25.69 o al 679.15.57.58.

Cuentan que su forma de trabajar se basa en unos troncos de entre 10 y 20 centímetros en los que inoculan la "semilla" de la que luego nacerá el shiitake. No necesitan nada de nada salvo algo de agua. No usan ningún tipo de plaguicida y los protegen cuando es necesario en una estructura de suelo de gravilla y una malla extraordinariamente fina.

Sobre esa seta en sí misma, que llegó a Occidente desde Japón, recalcan no solo el sabor que la hace mundialmente conocida, sino los enormes beneficios que atesora para la salud, como el hecho de que son un excelente antiviral o antibacteriano, además de utilizarse como complemento en tratamientos anticancerígenos o su integración en los denominados "súperalimentos". Ahora, los mejores del mundo están aquí al lado.