Tristeza infinita en un mundo de cenizas

La casa de Manuel Veiga, en Vidal, se encuentra en Portela, separada unos metros del centro de esta parroquia de Trabada que fue una de las castigadas por el incendio del jueves y el viernes pasados. Desde su vivienda se ve perfectamente la montaña que ardió completamente frente a Vidal y que tuvo en vilo toda la noche a los vecinos. Él reconoce que lo veía con cierta tranquilidad "ata que me dou conta que detrás da miña casa, hai outro foco que ademais está bastante cerca". Así que, como todos en Vidal, "cada pouco saía mirar como iba, porque se collía para aquí, a ver que pasaba, porque xa houbo outro incendio aquí hai anos que queimou todo ó redor".

Cuenta que los más preocupados fueron los vecinos de Carril, la zona más próxima a esa montaña "e aí si que estiveron alerta toda a noite". También sabe que muchos salieron a luchar contra el fuego "pero de noite non había moito que facer". Dice que era muy impresionante "porque taba o ceo todo ardendo. Eu miraba para alí e miraba para detrás da miña casa e non puiden quitar a preocupación ata que vin que o de atrás quedaba nun susto".

Pero pasado el susto, Manuel Veiga hace la reflexión más obvia: "A fronte do lume estaba a kilómetros e kilómetros de detrás da miña casa. Como foi dar alí entón? Pois porque alguén o prendeu, porque só non chega alí, nin pode saltar toda esa distancia. Iso é imposible. Eu non sei quen pode facer estas cousas, pero hai que ser un salvaxe". Cuenta que tiene 82 años "e aínda que houbo lumes, porque diso sempre houbo por aquí, coma o destes días, non houbo ningún. Nin con muito".

Mientras Manuel Veiga señala la montaña, comenta entristecido: "Mira para aí. O lume chega ata Pena Cova, O Bizarro, pasou para o Mondigo... Ardeu todo. Aquí houbo xente que o está pasando moi mal porque se lle queimoite monte. En Trabada queimáronse millóns. Millóns".

Miradas entristecidas

Manuel Veiga atiende su propiedad mientras Carmen Álvarez mira entristecida desde la explanada de la iglesia y el cementerio de Vilalba los montes de enfrente. Admite que allí tiene una finca "que se queimou enteira. Non se salvou nada".

Dice que ni sabe cuánto valía ni lo quiere saber "pero eran uns cartos que tiñamos aí. E nós... nada, porque eu xa teño unha idade e non me fan falta para vivir. Pero á xente que lle fan falta, que? Non sei quen pode facer estas cousas. Non me colle na cabeza".

Carmen es natural de Vidal aunque vive en otro punto sensible del incendio, A Ponte de Arante, donde hubo problemas muy serios. "A miña filla decíame que non viñera, que para que. Pero, total, eu xa sabía o que me iba atopar. Non era ningunha sorpresa, e quería velo. E está como pensaba". Y admite que "o peor é a xente que si que necesita eses cartos do monte, porque perderon todo".