El tripulante evacuado de Ribadeo con sospechas de tener viruela del mono da negativo

El tripulante evacuado este miércoles desde Ribadeo susceptible de haberse contagiado de viruela del mono da negativo en las pruebas realizadas por los especialistas del Sergas en el Hospital da Mariña, ubicado en Burela. El marinero, de nacionalidad egipcia, llegó al puerto ribadense en el mercante June, que el lunes comunicó que tenía a dos integrantes de la tripulación enfermos de una posible alergia.

El consignatario solicitó el martes fotos para enviárselas a un médico ribadense, que descartó la alergia. El marino presentaba granos y ronchas en la espalda. Por esa razón, el miércoles le trasladaron en una ambulancia al hospital mariñano para realizarle las pruebas pertinentes, además de aconsejar la aplicación del protocolo de salud pública.

El práctico José Ramón Álvarez subió a bordo para que atracase el buque, con bandera de Palau (Oceanía) y 82 metros de eslora, después de solicitarle al consignatario que aplicasen las medidas del protocolo covid, a fin de que no bajasen a tierra ni subiese nadie a bordo hasta tener la certeza de que la dolencia del tripulante no era contagiosa, aunque ello no les impedía abandonar el barco.

Álvarez solicitó que permaneciesen a bordo, además de higienizar y ventilar el puente y demás lugares por los que debía transitar, así como que utilizasen mascarillas y guantes, pero el práctico se topó cuando embarcó a las ocho menos cuarto de la mañana con que no tenían medios de protección y supone que tampoco limpiaron el barco que él ayudó a atracar en el muelle.

El buque está atracado en el muelle comercial de Mirasol para cargar pasta de papel procedente de la factoría de Ence, en Navia.