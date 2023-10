La tripulación del Nuevo Ebenezer se concentrará por la falta de inspector

La tripulación del pincheiro burelés Nuevo Ebenezer tiene previsto concentrarse este lunes a las nueve de la mañana ante el edificio de Capitanía Marítima por el retraso en ser despachado para Gran Sol, lo que según su armador, a su vez presidente de Absa, Abelardo Basanta, les ha hecho perder varios días de faena a cuenta de unas correcciones en la inspección del buque. Estas, según Basanta, logró completarlas este viernes por la mañana con la esperanza de tener el visto bueno a lo largo de la jornada pero, según él, "non apareceu inspector nin abriron os documentos que pedían para poder saír para o mar".

El Nuevo Ebenezer había pasado una inspección técnica recientemente y el miércoles volvió a ser visitado por personal de Capitanía Marítima, pero el responsable de esta se ha visto "desbordado" para atender los plazos de la marea que tenía fijados el barco, al no disponer de inspectores en este puente festivo, señaló Basanta, sensiblemente molesto con una situación que, asegura, no solo le afecta a él como empresario sino también a los 17 marineros del barco que son remunerados con el sistema de la parte y que, al perder estos tres días, pueden ver disminuidos sus ingresos por el retraso en la partida hacia el caladero, donde además tienen fijados unos días de licencia de pesca para faenar.

Sin cargar las tintas en el capitán marítimo, del que dice estaba dispuesto a despachar el pesquero a deshora si tenía el visto bueno técnico, el armador ha cursado a través de la Cofradía de Burela una protesta ante la Subdirección de Marina Mercante encargada de estos asuntos.

"Quedaron de vir para probar todo, eu mobilicei electricistas e mecánicos para corrixir unha cuestión e incluso trouxen de Bilbao unha mangueira antiincendios que aquí non atopamos pero parece que, por descanso ou por enfermidade, non hai quen valide os arranxos, e temos que esperar no porto", se queja el armador.

Abelardo Basanta, veterano en estas lides de la pesca y sabedor del valor de tiempo -especialmente del buen tiempo- en los caladeros, cree que el papeleo e inspección debería ser este sábado en día mucho más ágil.