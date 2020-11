La tripulación y el armador del Adviento I piden una cuarentena fuera del barco

La situación en el barco Adviento I de Burela en el que los 17 marineros que componen su tripulación dieron positivo es de tranquilidad en lo que respecta al desarrollo de la enfermedad pero de nerviosismo en el aspecto personal por la situación que se generó, con el barco y ellos mismos aislados en el puerto burelés. Precisamente por eso los propios marineros, pero también el armador de la embarcación y los familiares de los afectados comenzaron a solicitar "ás distintas administracións" que les saquen del barco para que continúen cumpliendo el confinamiento pero en otra parte.

El armador del buque, Ramiro Expósito, comentó que aunque el barco es grande para realizar las labores pesqueras para las que está diseñado, no es un espacio indicado para realizar un confinamiento y para tener allí a 17 marineros durante un espacio, como mínimo, de diez días que es lo estipulado por las autoridades sanitarias.

La propia tripulación y también ahora los familiares de los que residen en la comarca mariñana comenzaron a realizar peticiones para que les aíslen en otra parte y el armador indicó que aunque se encuentran todos más o menos bien y los que tienen algún síntoma son en todos los casos débiles, sí muestran "inquietude" porque tienen miedo a que la situación se descontrole.

Ramiro Expósito aseguró desconocer por completo de dónde pudo venir el contagio que acabó afectando a los 17 marineros de la embarcación, que cuando llegó a Burela llevaba ya trece días en el mar después de haber estado trabajando en Gran Sol. Explicó que algunos comenzaron a sentir algunos síntomas "xa cara o final da travesía, cando xa chegaban a porto".

Su petición no encontró respuesta por el momento y todos siguen en el barco. De los 17 tripulantes, 11 de ellos son bureleses y hay también "bastantes" marineros de origen filipino.

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, explicó que la embarcación se encuentra en una zona concreta del puerto en la que cerraron los accesos precisamente para que la tripulación pueda salir a dar un pequeño paseo y estirar las piernas sin tener que estar continuamente dentro del barco, como les sucedió a los tripulantes del pesquero que en la primera ola de la pandemia sí tuvieron que estar catorce días dentro del buque.

VIVEIRO. La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, emitió este miércoles un comunicado para aclarar a la ciudadanía del municipio que tienen 42 casos activos por coronavirus en el municipio "segundo os datos da xerencia da área sanitaria. Ademáis, o concello está nun nivel de alerta epidemiolóxica 1 (amarelo), é dicir, entre 7 e 14 casos novos positivos de coronavirus confirmados por PCR nos últimos sete días".

La regidora recordó que "o Concello ten un servizo activo para axudar a aquelas familias afectadas de covid-19 cando ningún dos seus membros pode saír á rúa, para poder depositar ás bolsas de lixo nos colectores ou cubrir as necesidades urxentes, como alimentación ou medicinas".

El armador asegura que ninguno de los marineros empezó a sentir síntomas hasta que ya estaban cerca del puerto de Burela

"A situación do pesqueiro foi o que nos devolveu á situación de alerta vermella"

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, explicó que el regreso del municipio a la situación de alerta roja según los criterios de la Xunta se debe fundamentalmente a los casos positivos contabilizados por los marineros del pesquero Adviento I.

Llano indica que la embarcación que se encuentra ahora en cuarentena en el puerto de la localidad arrastró al municipio a esa calificación pero apuntó que en el resto de la localidad la situación continúa en un punto parecido, aunque se hará el seguimiento oportuno a los tripulantes del barco pesquero.

El alcalde señaló que al sumar 17 positivos de golpe "este número importante de afectados evidentemente fan que volvamos recuperar a alerta vermella, aínda que tivéramos dez e estivéramos xa no verde con moi pouca xente, 17 máis cun número de catro xa sería suficiente para volver acadar esta alerta. O que ocorre é que está todo concentrado no porto, así que como computan para o xeral de Burela, estamos nesta situación, senón entendo que estaríamos xa no nivel amarelo ou laranxa, pero nunca no vermello»".

SAN CIBRAO. En la residencia de mayores de la localidad mariñana de San Cibrao los datos del miércoles, tras los nuevos datos de PCR, son 13 trabajadores positivos y 27 internos en el centro, que se encuentran estables, a los que hay que sumar los 6 residentes hospitalizados.