La respuesta del Xove FS a su descenso a Tercera División es de inconformismo y de deseo de recuperar cuanto antes la categoría perdida. Todo esto quedó patente este verano con los movimientos realizados en la plantilla que competirá otra vez a las órdenes de Quico Otero en la temporada 2021-22 y que lo hará tras reunir a tres auténticos pistoleros del fútbol sala gallego.

Al burelés Manu Jiménez, todo un clásico del equipo, con siete temporadas acumulando goles, se unen el vivariense Christian Chao, que regresa después de una fugaz aventura japonesa marcada por la pandemia, y el focense Santi, que jugará por vez primera en Xove después de una larga trayectoria en el fútbol sala gallego, con alguna experiencia internacional por el medio.

Manu Jiménez es la gran referencia ofensiva xovense en las últimas 7 temporadas, superando la veintena de tantos en cada una de ellas e incluso por encima de 30 en varias. El jugador burelés se muestra muy satisfecho con el esfuerzo realizado por el club xovense para no dejarse ir tras el descenso de categoría y considera que los objetivos tienen que ser muy ambiciosos.

"Penso que esta plantilla está deseñada para pelexar polo ascenso, outra cousa é o que diga despois a pista, que é onde hai que demostralo", afirma el ala burelés, que ve a su equipo capacitado para plantarle cara a cualquier rival, incluso al todopoderoso Lugo Sala, unánime favorito al título en todas las quinielas tras los fichajes de Miguel, Diego Núñez, Iago Rodríguez y Antonio Diz, todos ellos con amplia experiencia en la élite.

"En principio sabemos que o Lugo Sala conta con xogadores con moita experiencia en Primeira e Segunda División e dende logo que parte como favorito, pero non imos terlle medo a ninguén, iremos partido a partido a ver ata onde podemos chegar".

Manu Jiménez conoce bien a Christian y Santi. Con el primero ya jugó en el Xove FS y con el segundo se enfrentó en multitud de ocasiones e incluso llegó a compartir vestuario en alguna ocasión. "Son dous xogadores que deben ter un peso tremendo no equipo, tanto pola súa experiencia como pola súa pegada. A Christian xa o coñecemos de sobra porque estivo con nós fai un par de tempadas e sabemos todo o que nos pode dar. Ten moita calidade, pero sobre todo sabe estar na pista e ler o que está pasando en cada momento para tomar a mellor decisión", señala, añadiendo sobre Santi que "non o imos descubrir agora, leva marcando goles durante toda a súa traxectoria deportiva, pero eu destacaría por enriba de todo a garra que lle pode dar ao equipo, tanto en defensa coma en ataque".

AMPLIO RECORRIDO. De las tres grandes estrellas del Xove FS, 2021-22, Christian Chao es el que lleva más recorrido al ser también el mayor de los tres. Tras despuntar desde muy joven en el Puerto Celeiro, el vivariense brilló también en Burela, con el Pescados Rubén, en la Segunda División y formó parte de clubes de tanto peso en el fútbol sala gallego como el Santiago Futsal o el Noia, antes de recalar en Xove.

Tras un año en A Mariña vivió una fugaz aventura en Japón de una temporada antes de regresar al club mariñano. "A verdade é que foi unha experiencia moi gratificante. De feito, tiña pensado seguir alí e disputar unha última tempada en Xapón antes de retirarme, pero cuestións laborais e familiares fixeron que cambiase de opinión e que decidira volver a España", asegura Christian, que, con 34 años, ya no tiene el fútbol sala como principal prioridad.

"Estiven entre o Campus Stellae e o Xove FS porque priorizo ter un traballo, este club xa o coñezo e estou preto da casa". Christian tiene muy claro que el principal objetivo en el Xove FS es "desfrutar, non mancarse e tratar de ser sempre serio e responsable á hora de adestrar e de xogar", ya que cree que esa línea puede ser la que lleve también a los éxitos colectivos.

"Penso que pode ser unha temporada moi chula, o Lugo Sala ten un auténtico equipazo, pero nós estamos en condicións de facerlle fronte. O nivel está aí e témolo, pero todo dependerá un pouco da continuidade e regularidade que amosemos para adestrar e viaxar aos partidos. Fai dúas tempadas tamén tiñamos moita calidade, pero fomos perdendo gas polo déficit de adestramentos e dificultades nos desprazamentos", señaló.

Christian también habla de Santi y Manu, pero prefiere centrarse en una cuestión más colectiva. "Son dous xogadores que teñen que ser fundamentais para nós, pero a clave para poder estar arriba será como poidamos traballar xuntos", concluyó.

ESTRENO EN XOVE. Igual que Manu Jiménez, Santi se formó en la prolífica cantera del pescados Rubén Burela FS, llegando incluso a debutar en Segunda División con el equipo naranja. En su palmarés también figura un ascenso a la Primera División con O Parrulo ferrolano, una experiencia en Francia, y un montón de goles en Tercera división y Segunda B con el Superti y el Boal, sobre todo.

Después de oír cantos de sirena desde Xove en los últimos veranos, se decidió a aceptar la oferta. "A cuestión laboral foi determinante porque o meu traballo está moito máis preto de Xove que de Boal e o feito de que os dous descenderan fixo que me decidira por cambiar e xogar en Xove. Tamén me gustou o proxecto deportivo que me presentaron", asegura el focense, que no tendrá ningún tipo de problema para adaptarse rápidamente al vestuario, ya que conocía a todos sus compañeros antes de llegar.

"Xoguei contra todos eles e con moitos compartin tamén equipo en maratóns estivais. Algún dos xogadores do Xove FS é bo amigo meu, así que por ese lado non haberá ningún problema". La unánime condición de favorito que tiene el Lugo Sala también es analizada por Santi, que cree que el campeonato no será un camino de rosas para los lucenses debido a la calidad que atesoran muchas plantillas.

"Creo que se vai ver unha liga nivelada e moi emocionante. Está claro que o candidato número un por plantilla será o Lugo Sala, pero hai moitos equipos que se reforzaron moi ben, entre eles penso que o Xove FS, e seguro que a todo o mundo lle vai custar gañar".

Igual que Manu Jiménez, Santi también piensa que el arsenal ofensivo del Xove FS está asegurado, aunque prefiere centrarse en una cuestión colectiva a la hora de analizar la plantilla. "Está claro que Manu, Cristian e eu podemos marcar moitos goles, pero tamén creo que Cora é un xogador que ten moita calidade en ataque. Se como todo parece indicar, imos ser un equipo con moita pegada, haberá que facer un esforzo dobre para defender, xa que a clave para poder sacar adiante os partidos seguro que estará máis relacionada coa defensa", analizó.

Liga: la Tercera División comenzará para los xovenses el 19 en la pista del Vigo 2015