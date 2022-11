Un tridente con la puntería afinada

La SD Burela continúa su escalada en la clasificación de Primera Autonómica tras encadenar en A Mina su tercer triunfo consecutivo. Buena parte de culpa la tiene el tridente ofensivo que forman David Ben, Javi Celes y Jairo Campo, los encargados de finalizar, y con bastante puntería, buena parte de las ocasiones del equipo.

Entre los tres atacantes acumulan ya 14 de los 19 goles que lleva anotados el equipo de Luchy y llevan más tantos en su haber que diez equipos de la categoría. En el último encuentro, que se saldó con triunfo por 1-3 en A Pontenova, David Ben se erigió en uno de los grandes protagonistas, al anotar un doblete, convirtiéndose en el máximo realizador del equipo, con 6 dianas.

A un solo gol queda Javi Celes, que suma 5 y que también venía de hacer dos tantos en el anterior triunfo, mientras que Jairo ha perforado las porterías rivales en tres ocasiones, destacando sobre todo su gol ante el San Ciprián, que sirvió para conseguir los tres puntos en el derbi jugado hace tres semanas en A Marosa.

El más experto de los tres es Javi Celes, que regresó al club en el que se formó para afrontar una segunda etapa en una SD Burela plagada de juventud y a la que trata de aportar trabajo y experiencia, además de su capacidad realizadora, ya demostrada en otros clubes como el Candelaria, Mondoñedo o Xove Lago.

Celes destaca el buen ambiente que hay en el vestuario como el mayor secreto para explicar el buen funcionamiento del equipo, especialmente en las últimas semanas. "Levamos tres triunfos seguidos e iso sempre axuda a coller confianza para seguir coas boas sensacións que xa tiña este equipo a tempada pasada", asegura, quitando todo tipo de presión en la pelea por el ascenso. "O obxectivo único ten que ser o de seguir traballando e asentado un equipo tan noviño na categoría, aínda que pelexando sempre por quedar o máis arriba posible", manifestó. El delantero valora también el rendimiento de sus compañeros de ataque, señalando que "estamos tendo a sorte de meter goles. É fermoso pensar que somos tres rapaces de Burela e de tres xeracións distintas. Poder axudarlle ao equipo, sendo do pobo, sempre o fai todo máis especial", manifestó.

Delantero y presidente

Jairo Campo ejerce como delantero, pero también como presidente del club de A Marosa, encabezando una directiva formada por jugadores, familiares y amigos de los futbolistas que decidieron dar un paso adelante para garantizar la continuidad del club.

A nivel deportivo, Jairo ha destacado siempre por marcar goles desde las categorías inferiores y desechó ofertas de superior categoría para seguir en Burela, aunque también estuvo antes en San Ciprián y en Ribadeo. Ahora tiene muy claro que lo más importante es solidificar la estructura de club e involucrar sobre todo a los más jóvenes para que el relevo esté asegurado. "Tentaremos manter esta liña ascendente que levamos. O ano pasado apostouse por un proxecto con xente nova e da casa e este ano deuselle continuidade. A xente e os nenos da base identifícanse co equipo e vese nos partidos da casa, onde a asistencia ao campo está sendo moi boa", señala Jairo, que, igual que Celes, define el objetivo para esta temporada en "rematar o máis arriba posible na clasificación pero sen ningunha presión".

A la hora de analizar a sus compañeros de vanguardia, Jairo celebra la vuelta de ambos al equipo y destaca la proyección de David Ben y el sentido colectivo y la capacidad de trabajo de Celes. "David é un dos xogadores máis completos cos que xoguei. Probablemente sexa o rapaz con maior progresión que hai na Mariña. É moi competitivo e sempre está tentando ser mellor en todos os aspectos. En canto a Javi, volveu ao clube para sumar e acaba de ter un arranque moi bo de cara a portería. Está nun bo momento de forma e é mérito del, xa que lle encanta adestrar e iso reflíctese no campo", sentenció.

REGRESO

David Ben es el más joven del trío de ataque. Regresa al club en el que se formó después de dos temporadas en el Foz, con el que se curtió en Preferente. Aunque siempre ha visto portería con cierta regularidad, este año está especialmente acertado, aunque prefiere pensar en los objetivos colectivos por encima de los individuales. "Queremos seguir nesta traxectoria ascendente que agora temos para quedar o máis arriba posible na clasificación", señala.

David Ben considera que el Burela está ahora en su mejor momento, aunque valora la capacidad competitiva que demostró desde el principio de la temporada, incluso sin estar tan finos como ahora. "Penso que o equipo foi de menos a máis desde o inicio da tempada, competindo ben contra todos os rivais. O equipo conta con xente moi nova que se foi acoplando ben a competición".

El joven jugador burelés analiza también a sus compañeros de ataque y muestra su satisfacción por compartir vestuario con ellos. "Jairo non só nos aporta moitísimas cousas dentro do campo, senón que tamén actúa como capitán, axudándonos sobre todo á xente nova a acoplarnos ben ao equipo e a sacar o noso maior rendemento. Javi acoplouse moi ben ao equipo e está nun momento de forma moi bo, axúdanos moito co gol que ten e con todo o que xenera en ataque", concluyó.