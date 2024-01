El tren que es una joya abandonada

Diez menos tres minutos de la mañana en la estación de tren de O Barqueiro. A esa hora debería llegar desde Ferrol el Feve que en una hora y 29 minutos nos acercará a Ribadeo, distante a 80 kilómetros por carretera. Es lunes y retoman las clases algunos de los chavales que todavía usan el vía estrecha para ir a los distintos centros de formación de la comarca.

Sobre la hora, y sin mucha prisa, aparece en los andenes María: "É raro que chegue á hora, é lento e vén tarde". Una queja habitual que escucharemos en la ida y a la vuelta. Otra es que antes había un servicio más madrugador y útil. Desde que la infraestructura de la línea Ferrol-Gijón pasó a Adif y el servicio a Renfe, todo ha decaído en un tren que, no obstante, conserva uno de los recorridos más espectaculares del país y al que la revitalización se le está haciendo cuesta arriba, tras múltiples incumplimientos de las administraciones. Porque, a pesar de su diseño del siglo pasado, como concepto todavía es moderno. Más que la N-642.

Parece como si las quejas de orteganos y mariñanos lo hubieran alejado más todavía de potenciales usuarios, temerosos de que el deterioro del servicio es intencionado con el fin de cerrarlo más pronto que tarde. El tren, de un solo vagón-maquina, aparece a las 10.25 horas y sin revisor, con lo cual hoy viajaremos gratis. Con ello, tampoco engrosaremos las estadísticas de ocupación ferroviaria, si algún día pretenden blandirlas para bien o mal. De momento, lo que está es blindado por ley como Obligación de Servicio Público (OSP) y pese a no ser rentable económicamente, el Estado lo subvenciona atendiendo a criterios sociales, medioambientales y de vertebración territorial.

La mañana es fría y la marquesina de O Barqueiro, como la mayoría en el recorrido, no ampara mucho, al ser de chapas agujereadas. Parecen pensadas para otras latitudes, aunque en Viveiro son de plástico transparente. Tampoco guarece una estación con aspecto bastante desvencijado, como otras del recorrido. Según María, Renfe informa con una aplicación del horario real pero "un día vin coller o das 20.45 e non veu ata as 21.30 horas e eu, aquí soa, sen luz".

María usa este tren para acercarse a O Vicedo, donde está sacándose el carné de conducir. "Custa 1,65 euros e 1,85 a Viveiro cando no 2005 eu viña de Loiba por 90 céntimos", explica. El tren llega con pocos pasajeros pero alguna vez ha llegado a ir en grupo y pagar ella todo porque al revisor no le daba tiempo de cobrarles.

Sin revisor, el problema de los tiempos se agrava pues el pequeño tren —limpio, con calefacción, baño y muy cómodo, todo hay que decirlo— para en cada andén y estación sin pasajeros. Como si de un metro se tratara. Con el preceptivo pitido antes de partir. ¿Por qué detenerse en Mosende o en O Folgueiro, si nadie espera, nadie se baja? Y así, el Feve se abre paso por unas rampas cara a Viveiro entre una gran selva de eucaliptos.

Pinos y eucaliptos se plantan hasta la misma trinchera de la vía con el riesgo de que se desplomen sobre ella —como sucedió hace pocos días sin daños personales— causando en el tren dos horas de retraso. Un viajero que iba a bordo, lo explica. "Cortaron a madeira arredor daquel punto e deixaron as árbores na beira, xa se vía que o vento as tiraría", dice José Antonio, que suele cogerlo desde Loiba a Xove o San Cibrao.

Pero el incidente alcanzó tanta o más notoriedad que el choque del miércoles en la variante de la N-642 en Foz, donde se vieron implicados dos turismos, un camión con madera y otro cargado con ácido sulfúrico, con el resultado de dos evacuados al hospital y la carretera cortada más de dos horas.

La carretera nacional, con su elevado tráfico, firme y señalización deteriorados, es mucho más peligrosa. Entre Ferrol y Ortigueira el tren funciona como cercanías, pero no en A Mariña y, de hecho, a partir de Ribadeo hacia Asturias trasvasan a los pasajeros a un autobús. Así ya no es el tranquilo servicio de tren pues, como recuerda otro usuario "eu aquí non me mareo e viaxaba nel ata a maestría en Viveiro ou cando fixen a mili, en cambio no coche de liña nunca me acostumei".

El paisaje de rías y rasa costera desde Burela a Ribadeo es espectacular. Ya lo quisieran muchas ciudades donde el tren metropolitano es el rey. Pero los mariñanos, incluso en las tibias reivindicaciones y en nula efectividad política para defenderlo, le han dado la espalda. En comparación, la carretera nacional es una tortura continua en coche pero el tren no llega con suficiente frecuencia.

Ahora entre Ferrol y Ribadeo circulan cuatro trenes de ida y otros tantos de vuelta —el primero desde Ribadeo a las 6.55 horas y llegada a las 10.00 parece más práctico— pero la cadencia ha caído respecto a otros de vía estrecha OSP como el Alicante-Villena, que el Gobierno de Rajoy pasó en 2017 de 5 a 10 trenes por sentido.

El mariñano es apto sin prisas y con tiempo. Se suben mayores de residencias para moverse a tomar un café a Ribadeo, Burela, Foz o Viveiro. Aunque en Viveiro ya lo cobran a 1,50, en la Linares ribadense —donde acompañan dos churros—, todavía a 1,30, y en Ortigueira a 1,20 euros. La mayoría, nos soplan, cobran el café entre 1,30 y 1,40 euros. Aunque con el abono del Feve o incluso gratis bastantes jubilados se distraen en él yendo a por un libro o recados en otra población. Y sube quien acude regularmente a tratarse al hospital, enlazando con el bus en la estación burelesa. Pero, sobre todo, vemos jóvenes. Los del iPhone aprecian la locomotora diésel, la misma tecnología de cuando ina-guraron la línea en los años 60. Lástima, dicen, que no sean tan fiables como otras más antiguas que se llevaron a Asturias. Y a ver si las nuevas CAF mejoran.

Los chavales suelen regresar en este tren a casa de madrugada por las fiestas veraniegas y a menudo va atestado. En Viveiro se suben Jonathan, Álvaro y Eneko, alumnos del ciclo de Peluquería en el IES Perdouro burelés. Sin clase a primera hora, cogen el tren pero lo habitual es ir más temprano en bus. Lo prevén de regreso a la tarde pues el Feve tiene poco servicio y "a veces vamos apretados".

Ellos pueden quejarse. Lo conocen y utilizan con alguna regularidad y también es el medio de bastantes inmigrantes, marineros indonesios la mayor parte o africanos y latinoamericanos, además de los turistas en verano. Al tren le ocurre lo que a los mercados, se achica poco a poco entre tanto coche y gran superficie.

Paradas sin pasaje

Tampoco se entiende que un servicio de viajeros se detenga en la desierta estación de mercancías de Xove a las 10.50 horas, tras hacerlo dos minutos antes en Xove Pobo. Tampoco espera nadie en el apeadero de Lago o en el Bidueiros, junto a la valla de Alúmina. Todo el mundo lo comenta pero, ¿nadie se queja? Renfe dice que el servicio que presta es "el habitual" aunque la compañía trata de impulsar los abonos y reservas previas para planificarse. Ni siquiera hubo lamentos por la pérdida hace poco de la carga de placas de aluminio o del eucalipto en Xove. Todo va por carretera, al revés de todos los planes del movimiento de mercancías del país.

Más increíble para algunos de los pocos pasajeros es que siga parando en Xuances y no haya un apeadero en Celeiro. O que lo haga sin nadie en Esteiro y Os Castros ya cerca de Ribadeo, pero no esté en servicio el acordado para As Catedrais. Tras el alto en Rinlo, la llegada a Ribadeo se produce a las 11.55 horas, 29 minutos después de la fecha oficial establecida. Cualquier usuario reclamaría la devolución del importe, de haberle cobrado, claro. "Ahorráis sacar el dinero, que no hay revisor", avisan a una madre que entra con su hija pequeña en Burela.

Al poco rato la pequeña disfruta: "Váslle dicir á avoa que viñeche en tren? Mira cantas ovelliñas!", le dicen. Y es verdad, A Mariña está llena de ovejas, cientos pastan con primor cada finca junto a la vía. En Galicia manda lo privado y a menudo dejamos ir lo público.

Sin electrificar y con vía única, necesita gente que vuelva a creer en el tren

Al revisar crónicas sobre la puesta en servicio de toda la línea Ferrol-Gijón, que comenzó a hacerse realidad a raíz de una asamblea en Vegadeo con 30 alcaldes gallegos y asturianos hace 120 años, en 1903, un escollo principal en tal hito fue que "en realidad muy poca gente creía en él" y no se completó hasta 1968. La dictadura de Primo de Rivera le dio un buen empujón pero hubo épocas en que la obra languideció y el tramo Viveiro-Vegadeo fue el último en contruirse.

Ahora, la política gira en torno a la merma de la calidad del servicio y cómo evitar su clausura. En junio de 2022 Adif anunció 24,2 millones para completar la automatización de la red entre Ortigueira y Ribadeo, con el fin de sustituir el primitivo bloqueo telefónico que evita analógicamente la colisión de trenes —al mantener uno solo en circulación entre estaciones— por otro automático y digital regulado desde El Berrón (Asturias). Según los plazos anunciados, debería funcionar en octubre de este año y proporcionar "mayor capacidad en la línea y regularidad en las circulaciones de los trenes, así como una mejora notable de la seguridad", aunque continuará de vía única.

La automatización mejorará la seguridad de Ribadeo a Ortigueira pero los nuevos trenes seguirán a máximas de 100 por hora

Sobre la llegada de nuevos trenes, la Renfe que preside Raül Blanco —exsecretario general de Industria que también lidió con la crisis de Alcoa— dice que alguna de las 31 unidades contratadas para el ancho métrico llegará a Galicia. El fiasco del diseño que no cabía por los túneles retrasó entregas que comenzarán este año. La digitalización, zona para bicis o carritos y un sistema de "última milla" por baterías, son las novedades de trenes cuya velocidad máxima será de 100 por hora.

Las actuales inversiones en la red ferroviaria lucense se realizan en el nuevo túnel de Oural, de 1,8 kilómetros, para modernizar el corredor Ourense-Monforte-Lugo. Son 51,5 millones para sustituir el túnel de hace 140 años. El Gobierno también anunció otros 43 millones para el desbloqueo de la estación intermodal de Lugo y ampliar la variante de A Pobra de San Xiao. Mejoras hacia Ourense pero no hacia A Mariña.

Conexión del Ave ► Ribadeo-Oviedo, más de 4 horas

Con el tren uno prescinde del coche, el aparcamiento, el taller y el tiempo de conducirlo, pero los horarios son rígidos y escasos. El ancho métrico parece tener más futuro como cercanías que como conexión con el Ave que enlaza Oviedo con Madrid en tres horas y pico. La hora y media a Oviedo por la A-8 es imbatible. Renfe ofrece ir de Ribadeo a Oviedo a las 11.30 y 18.42 con 4,23 horas de viaje, en bus. A menudo no hay conexión directa.

Sobre la vía de ancho métrico, el socialista José Ramón Gómez Besteiro dijo hace unos días que está en fase inicial la creación de un nuevo apeadero en San Cosme de Barreiros —la estación actual está muy abandonada—, tras el anuncio de Adif que sacará a exposición pública una nueva configuración de vías entre Ortigueira y Barreiros, con apertura de dos nuevos apeaderos en O Barqueiro y As Catedrais.

El alcalde de Ribadeo, el popular Daniel Vega, reivindicó hace poco un "dobre ancho con trens do século XXI", acusando a Adif de no invertir "absolutamente nada".